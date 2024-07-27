Всички призьори от първия ден на Олимпийските игри в Париж

site.btaВсички призьори от първия ден на Олимпийските игри в Париж
Финали от първия ден на Олимпийските игри в Париж - 13 дисциплини:
спортна стрелба, 10 метра пушка смесено отборно състезание:
1. Китай (Юйтин Хуан и Лихао Шън)
2. Република Корея (Джи-хьон Към и Ха-джун Парк)
3. Казахстан (Александра Ле и Ислам Сатпаев)
синхронни скокове във вода от 3-метров трамплин, жени:
1. Китай (Яни Чан и Ивън Чън) - 337.68 точки
2. САЩ (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 314.64
3. Великобритания (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 302.28
колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, жени:
1. Грейс Браун (Австралия) - 39:38.24 минути
2. Анна Хендерсън (Великобритания) - 41:09.83
3. Клои Дайгърт (САЩ) - 41:10.70
колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, мъже:
1. Ремко Евенепул (Белгия) - 36:12.16 минути
2. Филипо Гана (Италия) - 36:27.08
3. Вут ван Аерт (Белгия) - 36:37.79
джудо, категория до 48 кг за жени:
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Баасанхуу Бавудорж (Монголия)
3. Тара Бабулфат (Швеция) и Ширин Букли (Франция)
джудо, категория до 60 килограма за мъже:
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мкеидзе (Франция)
3. Риуджу Нагаяма (Япония) и Франсиско Гаригос (Испания)
ръгби 7, мъже:
1. Франция
2. Фиджи
3. Република Южна Африка
фехтовка, шпага, жени:
1. Ман Вай Вивиан Кун (Хонконг)
2. Ориан Майо-Бретон (Франция)
3. Естер Мухари (Унгария)
фехтовка, сабя, мъже:
1. Санук Ох (Република Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
плуване, 400 метра свободен стил, мъже:
1. Лукас Мертенс (Германия) - 3:41.78 минути
2. Илайджа Унингтън (Австралия) - 3:42.21
3. У Мин Ким (Република Корея - 3:42.50
плуване, 400 метра свободен стил, жени:
1. Ариарне Титмус (Австралия) - 3:57.49 минути
2. Съмър Макинтош (Канада) - 3:58.37
3. Кейти Ледецки (САЩ) - 4:00.86
плуване, щафета на 4 по 100 метра свободен стил, жени:
1. Австралия (Моли О'Калахън, Шейна Джак, Ема Макккиън и Мег Харис) - 3:28.92 минути - олимпийски рекорд
2. САЩ - 3:30.20
3. Китай - 3:30.30
плуване, щафета 4 по 100 метра свободен стил, мъже:
1. САЩ (Джак Алекси, Крис Джулиано, Хънтър Армстронг, Кейлъб Дресел) - 3:09.28 минути
2. Австралия - 3:10.35
3. Италия - 3:10.70
/МД/
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