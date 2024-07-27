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Всички призьори от първия ден на Олимпийските игри в Париж

Мирослав Димитров
Всички призьори от първия ден на Олимпийските игри в Париж
Всички призьори от първия ден на Олимпийските игри в Париж
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
Париж,  
27.07.2024 23:29
 (БТА)

Финали от първия ден на Олимпийските игри в Париж - 13 дисциплини:

спортна стрелба, 10 метра пушка смесено отборно състезание:
1. Китай (Юйтин Хуан и Лихао Шън)
2. Република Корея (Джи-хьон Към и Ха-джун Парк)
3. Казахстан (Александра Ле и Ислам Сатпаев)

синхронни скокове във вода от 3-метров трамплин, жени:
1. Китай (Яни Чан и Ивън Чън) - 337.68 точки
2. САЩ (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 314.64
3. Великобритания (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 302.28

колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, жени:
1. Грейс Браун (Австралия)              - 39:38.24 минути
2. Анна Хендерсън (Великобритания)        - 41:09.83        
3. Клои Дайгърт (САЩ)                   - 41:10.70

колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, мъже:
1. Ремко Евенепул (Белгия) - 36:12.16 минути
2. Филипо Гана (Италия)    - 36:27.08
3. Вут ван Аерт (Белгия)   - 36:37.79

джудо, категория до 48 кг за жени: 
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Баасанхуу Бавудорж (Монголия)
3. Тара Бабулфат (Швеция) и Ширин Букли (Франция)

джудо, категория до 60 килограма за мъже:
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мкеидзе (Франция)
3. Риуджу Нагаяма (Япония) и Франсиско Гаригос (Испания)

ръгби 7, мъже:
1. Франция
2. Фиджи
3. Република Южна Африка

фехтовка, шпага, жени:
1. Ман Вай Вивиан Кун (Хонконг)
2. Ориан Майо-Бретон (Франция)
3. Естер Мухари (Унгария)

фехтовка, сабя, мъже:
1. Санук Ох (Република Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)

плуване, 400 метра свободен стил, мъже:
1. Лукас Мертенс (Германия)         - 3:41.78 минути            
2. Илайджа Унингтън (Австралия)  - 3:42.21            
3. У Мин Ким (Република Корея      - 3:42.50

плуване, 400 метра свободен стил, жени:
1. Ариарне Титмус (Австралия)  - 3:57.49 минути        
2. Съмър Макинтош (Канада)    - 3:58.37        
3. Кейти Ледецки (САЩ)            - 4:00.86    

плуване, щафета на 4 по 100 метра свободен стил, жени:
1. Австралия (Моли О'Калахън, Шейна Джак, Ема Макккиън и Мег Харис)    - 3:28.92 минути - олимпийски рекорд        
2. САЩ             - 3:30.20        
3. Китай            - 3:30.30        

плуване, щафета 4 по 100 метра свободен стил, мъже:
1. САЩ    (Джак Алекси, Крис Джулиано, Хънтър Армстронг, Кейлъб Дресел)   - 3:09.28 минути                
2. Австралия  - 3:10.35                
3. Италия       - 3:10.70

 

/МД/

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27.07.2024 23:44

Австралия поведе в класирането по медали след първия състезателен ден на Олимпиадата в Париж

Класиране по медали след първия състезателен ден на Олимпийските игри в Париж (13 финала): зл ср бр общо 1    Aвстралия       3    2    0    5 2    Китай             2    0    1    3 3    САЩ          

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