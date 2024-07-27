Всички призьори от първия ден на Олимпийските игри в Париж

Финали от първия ден на Олимпийските игри в Париж - 13 дисциплини:

спортна стрелба, 10 метра пушка смесено отборно състезание:

1. Китай (Юйтин Хуан и Лихао Шън)

2. Република Корея (Джи-хьон Към и Ха-джун Парк)

3. Казахстан (Александра Ле и Ислам Сатпаев)

синхронни скокове във вода от 3-метров трамплин, жени:

1. Китай (Яни Чан и Ивън Чън) - 337.68 точки

2. САЩ (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 314.64

3. Великобритания (Сара Бейкън и Касиди Куук) - 302.28

колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, жени:

1. Грейс Браун (Австралия) - 39:38.24 минути

2. Анна Хендерсън (Великобритания) - 41:09.83

3. Клои Дайгърт (САЩ) - 41:10.70

колоездене на шосе, индивидуално бягане по часовник, мъже:

1. Ремко Евенепул (Белгия) - 36:12.16 минути

2. Филипо Гана (Италия) - 36:27.08

3. Вут ван Аерт (Белгия) - 36:37.79

джудо, категория до 48 кг за жени:

1. Нацуми Цунода (Япония)

2. Баасанхуу Бавудорж (Монголия)

3. Тара Бабулфат (Швеция) и Ширин Букли (Франция)

джудо, категория до 60 килограма за мъже:

1. Елдос Сметов (Казахстан)

2. Лука Мкеидзе (Франция)

3. Риуджу Нагаяма (Япония) и Франсиско Гаригос (Испания)

ръгби 7, мъже:

1. Франция

2. Фиджи

3. Република Южна Африка

фехтовка, шпага, жени:

1. Ман Вай Вивиан Кун (Хонконг)

2. Ориан Майо-Бретон (Франция)

3. Естер Мухари (Унгария)

фехтовка, сабя, мъже:

1. Санук Ох (Република Корея)

2. Фарес Ферджани (Тунис)

3. Луиджи Самеле (Италия)

плуване, 400 метра свободен стил, мъже:

1. Лукас Мертенс (Германия) - 3:41.78 минути

2. Илайджа Унингтън (Австралия) - 3:42.21

3. У Мин Ким (Република Корея - 3:42.50

плуване, 400 метра свободен стил, жени:

1. Ариарне Титмус (Австралия) - 3:57.49 минути

2. Съмър Макинтош (Канада) - 3:58.37

3. Кейти Ледецки (САЩ) - 4:00.86

плуване, щафета на 4 по 100 метра свободен стил, жени:

1. Австралия (Моли О'Калахън, Шейна Джак, Ема Макккиън и Мег Харис) - 3:28.92 минути - олимпийски рекорд

2. САЩ - 3:30.20

3. Китай - 3:30.30

плуване, щафета 4 по 100 метра свободен стил, мъже:

1. САЩ (Джак Алекси, Крис Джулиано, Хънтър Армстронг, Кейлъб Дресел) - 3:09.28 минути

2. Австралия - 3:10.35

3. Италия - 3:10.70