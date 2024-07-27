ЦСКА записа първи три точки за сезона в елита

Старши треньорът на ЦСКА Томислав Стипич остана доволен от първата си победа начело на отбора в efbet Лига след домакински успех с 3:1 срещу Хебър. "Победата не дойде лесно. Спечелихме първото си домакинство за сезона и сме доволни. Аз съм треньор и