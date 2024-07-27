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ЦСКА записа първи три точки за сезона в елита

Мирослав Димитров
ЦСКА записа първи три точки за сезона в елита
ЦСКА записа първи три точки за сезона в елита
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
27.07.2024 20:53
 (БТА) 
Срещи от efbet Лига, втори кръг:

ЦСКА-София - Хебър -  3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83

от петък:
Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90

Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 

в неделя от 19:00 часа:
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)

от 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

в понеделник от 19:00 часа:
Берое - Локомотив (София)

от 21:15 часа:
Черно море - Септември

Временно класиране:
1. Левски           2   2   0   0  10:1 6 точки
2. Ботев (Пд)       1   1   0   0   3:1 3
3. Спартак (Вн)     1   1   0   0   2:0 3
4. ЦСКА-София       2   1   0   1   3:2 3
  . Берое           1   1   0   0   1:0 3
   Локомотив (Пд)   1   1   0   0   1:0 3
   Лудогорец        1   1   0   0   1:0 3
7. Арда             2   1   0   1   1:1 3    
   Крумовград       2   1   0   1   1:1 3  
9. ЦСКА 1948        1   0   1   0   0:0 1
   Черно море       1   0   1   0   0:0 1
11. Септември       1   0   0   1   0:1 0
    Славия          1   0   0   1   0:1 0
14. Хебър           2   0   0   2   1:5 0
15. Локомотив (Сф)  1   0   0   1   1:6 0  
16. Ботев (Вр)      2   0   0   3   1:7 0

/МД/

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Към 22:26 на 27.07.2024 Новините от днес

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