ЦСКА записа първи три точки за сезона в елита

Срещи от efbet Лига, втори кръг:
ЦСКА-София - Хебър - 3:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Шопов 19, 2:0 Марселино Кареасо 44, 3:0 Георги Чорбаджийски 81, 3:1 Набил Макни 83
от петък:
Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90
Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21
в неделя от 19:00 часа:
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)
от 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)
в понеделник от 19:00 часа:
Берое - Локомотив (София)
от 21:15 часа:
Черно море - Септември
Временно класиране:
1. Левски 2 2 0 0 10:1 6 точки
2. Ботев (Пд) 1 1 0 0 3:1 3
3. Спартак (Вн) 1 1 0 0 2:0 3
4. ЦСКА-София 2 1 0 1 3:2 3
. Берое 1 1 0 0 1:0 3
Локомотив (Пд) 1 1 0 0 1:0 3
Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3
7. Арда 2 1 0 1 1:1 3
Крумовград 2 1 0 1 1:1 3
9. ЦСКА 1948 1 0 1 0 0:0 1
Черно море 1 0 1 0 0:0 1
11. Септември 1 0 0 1 0:1 0
Славия 1 0 0 1 0:1 0
14. Хебър 2 0 0 2 1:5 0
15. Локомотив (Сф) 1 0 0 1 1:6 0
16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0
/МД/