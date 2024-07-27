Фратрия победи Спортист Своге като гост в среща от Втора лига

site.btaФратрия победи Спортист Своге като гост в среща от Втора лига
Срещи от втория кръг на Втора лига по футбол: Спортист Своге - СФК Фратрия - 0:1 в момента играят: ФК Ловеч - Спартак Плевен Пирин Благоевград - Струмска слава Етър ВТ - Миньор Дунав Русе - СОФК Несебър в неделя: Марек Дупница - Янтра Габрово Добруджа Добрич - ЦСКА-София II в понеделник: Ботев Пд II - Беласица Петрич ЦСКА 1948 II - Лудогорец II във вторник: Локомотив Горна Оряховица - Монтана
/МД/
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