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Фратрия победи Спортист Своге като гост в среща от Втора лига

Мирослав Димитров
Фратрия победи Спортист Своге като гост в среща от Втора лига
Фратрия победи Спортист Своге като гост в среща от Втора лига
Снимка: Красимир Николов/БТА
София,  
27.07.2024 20:29
 (БТА) 
Срещи от втория кръг на Втора лига по футбол:

Спортист Своге - СФК Фратрия - 0:1

в момента играят: 
ФК Ловеч - Спартак Плевен
Пирин Благоевград - Струмска слава
Етър ВТ - Миньор
Дунав Русе - СОФК Несебър

в неделя:
Марек Дупница - Янтра Габрово
Добруджа Добрич - ЦСКА-София II

в понеделник:
Ботев Пд II - Беласица Петрич
ЦСКА 1948 II - Лудогорец II

във вторник:
Локомотив Горна Оряховица - Монтана

/МД/

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