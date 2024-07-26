Левски вкара четири гола за успеха срещу Ботев (Враца)

efbet Лига, втори кръг:

Левски - Ботев (Враца) - 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Евертон Бала 41, 2:0 Асими Фадига 66, 3:0 Джавад Ел Джемили 79, 4:0 Асими Фадига 90 Арда - Крумовград - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 утре от 19:00 часа: ЦСКА-София - Хебър в неделя от 19:00 часа: ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) от 21:15 часа: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) в понеделник от 19:00 часа: Берое - Локомотив (София) от 21:15 часа: Черно море - Септември Временно класиране: 1. Левски 2 2 0 0 10:1 6 2. Ботев (Пд) 1 1 0 0 3:1 3 3. Спартак (Вн) 1 1 0 0 2:0 3 4. Берое 1 1 0 0 1:0 3 Локомотив (Пд) 1 1 0 0 1:0 3 Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3 7. Арда 2 1 0 1 1:1 3 Крумовград 2 1 0 1 1:1 3 9. ЦСКА 1948 1 0 1 0 0:0 1 Черно море 1 0 1 0 0:0 1 11. Септември 1 0 0 1 0:1 0 Славия 1 0 0 1 0:1 0 ЦСКА-София 1 0 0 1 0:1 0 14. Хебър 1 0 0 1 0:2 0 15. Локомотив (Сф) 1 0 0 1 1:6 0 16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0