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ЦСКА 1948 спечели срещу Будучност, Черно море направи равенство в Лигата на конференциите

Асен Даскалов
ЦСКА 1948 спечели срещу Будучност, Черно море направи равенство в Лигата на конференциите
ЦСКА 1948 спечели срещу Будучност, Черно море направи равенство в Лигата на конференциите
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
София,  
26.07.2024 01:01
 (БТА) 
Първи мачове от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите по футбол:

ЦСКА 1948 (България) - Будучност (Черна гора)                1:0
Апоел Беер Шева (Израел) - Черно море (България)             0:0
КуПС (Финландия) - Тромсьо (Норвегия)                        0:1
Иберия 1999 (Грузия) - Партизани (Албания)                   2:0
Илвес (Финландия) - Аустрия Виена (Австрия)                  2:1
Магпайс (Гибралтар) - Копенхаген (Дания)                     0:3
Милсами (Молдова) - Астана (Казахстан)                       1:1
Млада Болеслав (Чехия)- Трансинвест (Литва)                  2:0
Ноа (Армения)- Слима (Малта)                                 7:0
Сумгаит (Азербайджан) - Фехервар (Унгария)                   1:2             
Жалгирис (Литва) - Пафос (Кипър)                             2:1
Гоу Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Бран (Норвегия)              0:0
Омония (Кипър)- Торпедо Кутаиси (Грузия)                     3:1
Зира (Азербайджан) - Дунайска стреда (Словакия)              4:0
Зимбру (Молдова) - Арарат-Армения (Армения)                  0:3
Брьондби (Дания) - КФ Лапи (Косово)                          6:0
Юргорден (Швеция) - Нидеркорн (Люксембург)                   3:0
Дюделанж (Люксембург) - Хекен (Швеция)                       2:6
Флориана (Малта) - Витория Гимараеш (Португалия)             0:1
Олимпия Любляна (Словения) - Полисия Житомир (Украйна)       2:0
Баник Острава (Чехия) - Урарту (Армения)                     5:1                    
Цюрих (Швейцария) - Шелбърн (Република Ирландия)             3:0
Макаби Хайфа (Израел) - Сабах Баку (Азербайджан)             0:3
ЧФР Клуж (Румъния) - Неман Гродно (Баларус)                  0:0
Башакшехир (Турция) - Ла Фиорита (Сан Марино)                6:1
Гент (Белгия) - Викингур (Фарьорски острови)                 4:1
Осиек (Хърватия) - Левадия (Естония)                         5:1
Пакш (Унгария) - АЕК Ларнака (Кипър)                         3:0
Раднички (Сърбия) - Морнар бар (Черна гора)                  1:0
Санкт Гален (Швейцария) - Тобол (Казахстан)                  4:1
Марибор (Словения) - Университатя Крайова (Румъния)          2:0
Легия (Полша) - Карнарвън (Уелс)                             6:0
Сейнт Патрикс (Република Ирландия) - Вадуц (Лихтенщайн)      3:1
Валур (Исландия) - Сейнт Мирън (Шотландия)                   0:0
Викингур (Исландия) - Егнатия (Албания)                      0:1
Сараево (Босна и Херцеговина) - Търнава (Словакия)           0:0
Хайдук Сплит (Хърватия) - Торшавн (Фарьорски острови)        2:0
Стярнан (Исландия) - Пайде (Естония)                         2:1
Зрински мостар (Босна и Херцеговина) - Браво (Словения)      0:1      
Брейдаблик (Исландия) - Дрита (Косово)                       1:2

сряда:
Струга (Република Северна Македония) - Пюник (Армения)             2:1
ФК Рига (Латвия) - Шльонск Вроцлав (Полша)                         1:0
Динамо Батуми (Грузия) - Дечич (Черна гора)                        0:2 
АЕК (Гърция) - Интер Ескалдес (Андора)                             4:3
Клифтънвил (Северна Ирландия) - Ауда (Латвия)                      1:2

вторник:
Виртус (Сан Марино) - Флора (Естония)                              0:0
Диферданж (Люксембург) - Ордабаси (Казахстан)                      1:0
Балкани (Косово) - Хамрун (Малта)                                  0:0

* Вторите мачове ще се изиграят на 30, 31 юли и 1 август.

/АВ/

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