ЦСКА 1948 спечели срещу Будучност, Черно море направи равенство в Лигата на конференциите

Първи мачове от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите по футбол: ЦСКА 1948 (България) - Будучност (Черна гора) 1:0 Апоел Беер Шева (Израел) - Черно море (България) 0:0 КуПС (Финландия) - Тромсьо (Норвегия) 0:1 Иберия 1999 (Грузия) - Партизани (Албания) 2:0 Илвес (Финландия) - Аустрия Виена (Австрия) 2:1 Магпайс (Гибралтар) - Копенхаген (Дания) 0:3 Милсами (Молдова) - Астана (Казахстан) 1:1 Млада Болеслав (Чехия)- Трансинвест (Литва) 2:0 Ноа (Армения)- Слима (Малта) 7:0 Сумгаит (Азербайджан) - Фехервар (Унгария) 1:2 Жалгирис (Литва) - Пафос (Кипър) 2:1 Гоу Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Бран (Норвегия) 0:0 Омония (Кипър)- Торпедо Кутаиси (Грузия) 3:1 Зира (Азербайджан) - Дунайска стреда (Словакия) 4:0 Зимбру (Молдова) - Арарат-Армения (Армения) 0:3 Брьондби (Дания) - КФ Лапи (Косово) 6:0 Юргорден (Швеция) - Нидеркорн (Люксембург) 3:0 Дюделанж (Люксембург) - Хекен (Швеция) 2:6 Флориана (Малта) - Витория Гимараеш (Португалия) 0:1 Олимпия Любляна (Словения) - Полисия Житомир (Украйна) 2:0 Баник Острава (Чехия) - Урарту (Армения) 5:1 Цюрих (Швейцария) - Шелбърн (Република Ирландия) 3:0 Макаби Хайфа (Израел) - Сабах Баку (Азербайджан) 0:3 ЧФР Клуж (Румъния) - Неман Гродно (Баларус) 0:0 Башакшехир (Турция) - Ла Фиорита (Сан Марино) 6:1 Гент (Белгия) - Викингур (Фарьорски острови) 4:1 Осиек (Хърватия) - Левадия (Естония) 5:1 Пакш (Унгария) - АЕК Ларнака (Кипър) 3:0 Раднички (Сърбия) - Морнар бар (Черна гора) 1:0 Санкт Гален (Швейцария) - Тобол (Казахстан) 4:1 Марибор (Словения) - Университатя Крайова (Румъния) 2:0 Легия (Полша) - Карнарвън (Уелс) 6:0 Сейнт Патрикс (Република Ирландия) - Вадуц (Лихтенщайн) 3:1 Валур (Исландия) - Сейнт Мирън (Шотландия) 0:0 Викингур (Исландия) - Егнатия (Албания) 0:1 Сараево (Босна и Херцеговина) - Търнава (Словакия) 0:0 Хайдук Сплит (Хърватия) - Торшавн (Фарьорски острови) 2:0 Стярнан (Исландия) - Пайде (Естония) 2:1 Зрински мостар (Босна и Херцеговина) - Браво (Словения) 0:1 Брейдаблик (Исландия) - Дрита (Косово) 1:2 сряда: Струга (Република Северна Македония) - Пюник (Армения) 2:1 ФК Рига (Латвия) - Шльонск Вроцлав (Полша) 1:0 Динамо Батуми (Грузия) - Дечич (Черна гора) 0:2 АЕК (Гърция) - Интер Ескалдес (Андора) 4:3 Клифтънвил (Северна Ирландия) - Ауда (Латвия) 1:2 вторник: Виртус (Сан Марино) - Флора (Естония) 0:0 Диферданж (Люксембург) - Ордабаси (Казахстан) 1:0 Балкани (Косово) - Хамрун (Малта) 0:0 * Вторите мачове ще се изиграят на 30, 31 юли и 1 август.