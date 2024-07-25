Резултати от първите мачове във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите

Първи мачове от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите по футбол: Струга (Република Северна Македония) - Пюник (Армения) 2:1 ФК Рига (Латвия) - Шльонск Вроцлав (Полша) 1:0 Динамо Батуми (Грузия) - Дечич (Черна гора) 0:2 АЕК (Гърция) - Интер Ескалдес (Андора) 4:3 Клифтънвил (Северна Ирландия) - Ауда (Латвия) 1:2 вторник: Виртус (Сан Марино) - Флора (Естония) 0:0 Диферданж (Люксембург) - Ордабаси (Казахстан) 1:0 Балкани (Косово) - Хамрун (Малта) 0:0 четвъртък: КуПС (Финландия) - Тромсьо (Норвегия) Иберия 1999 (Грузия) - Партизани (Албания) Илвес (Финландия) - Аустрия Виена (Австрия) Магпайс (Гибралтар) - Копенхаген (Дания) Милсами (Молдова) - Астана (Казахстан) Млада Болеслав (Чехия)- Трансинвест (Литва) Ноа (Армения)- Слима (Малта) Сумкаит (Азербайджан) - Фехервар (Унгария) Жалгирис (Литва) - Пафос (Кипър) Гоу Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Бран (Норвегия) Омония (Кипър)- Торпедо Кутаиси (Грузия) Зира (Азербайджан) - Дунайска стреда (Словакия) Зимбру (Молдова) - Арарат-Армения (Армения) Брьондби (Дания) - КФ Лапи (Косово) Юргорден (Швеция) - Нидеркорн (Люксембург) Дюделанж (Люксембург) - Хекен (Швеция) Флориана (Малта) - Витория Гимараеш (Португалия) Апоел Беер Шева (Израел) - Черно море (България) Олимпия Любляна (Словения) - Полисия Житомир (Украйна) Острава (Чехия) - Урарту (Армения) Цюрих (Швейцария) - Шелбърн (Република Ирландия) Макаби Хайфа (Израел) - Сабах Баку (Азербайджан) ЧФР Клуж (Румъния) - Неман Гродно (Баларус) ЦСКА 1948 (България) - Будучност (Черна гора) Башакшехир (Турция) - Ла Фиорита (Сан Марино) Гент (Белгия) - Викингур (Фарьорски острови) Осиек (Хърватия) - Левадия (Естония) Пакш (Унгария) - АЕК Ларнака (Кипър) Раднички (Сърбия) - Морнар бар (Черна гора) Санкт Гален (Швейцария) - Тобол (Казахстан) Марибор (Словения) - Университатя Крайова (Румъния) Легия (Полша) - Карнарвън (Уелс) Сейнт Патрикс (Република Ирландия) - Вадуц (Лихтенщайн) Валур (Исландия) - Сейнт Мирън (Шотландия) Викингур (Исландия) - Егнатия (Албания) Сараево (Босна и Херцеговина) - Търнава (Словакия) Хайдук Сплит (Хърватия) - Торшавн (Фарьорски острови) Стярнан (Исландия) - Пайде (Естония) Жрински мостар (Босна и Херцеговина) - Браво (Словения) Брейдаблик (Исландия) - Дрита (Косово)