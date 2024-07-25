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Резултати от първите мачове във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите

Асен Даскалов
Резултати от първите мачове във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите
Резултати от първите мачове във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите
снимка: БТА/Владимир Шоков (БТ)
София,  
25.07.2024 00:25
 (БТА) 
Първи мачове от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите по футбол:

Струга (Република Северна Македония) - Пюник (Армения)             2:1
ФК Рига (Латвия) - Шльонск Вроцлав (Полша)                         1:0
Динамо Батуми (Грузия) - Дечич (Черна гора)                        0:2 
АЕК (Гърция) - Интер Ескалдес (Андора)                             4:3
Клифтънвил (Северна Ирландия) - Ауда (Латвия)                      1:2

вторник:
Виртус (Сан Марино) - Флора (Естония)                              0:0
Диферданж (Люксембург) - Ордабаси (Казахстан)                      1:0
Балкани (Косово) - Хамрун (Малта)                                  0:0

четвъртък:
КуПС (Финландия) - Тромсьо (Норвегия)
Иберия 1999 (Грузия) - Партизани (Албания) 
Илвес (Финландия) - Аустрия Виена (Австрия) 
Магпайс (Гибралтар) - Копенхаген (Дания)
Милсами (Молдова) - Астана (Казахстан)
Млада Болеслав (Чехия)- Трансинвест (Литва)
Ноа (Армения)- Слима (Малта)
Сумкаит (Азербайджан) - Фехервар (Унгария)
Жалгирис (Литва) - Пафос (Кипър)
Гоу Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Бран (Норвегия)
Омония (Кипър)- Торпедо Кутаиси (Грузия)
Зира (Азербайджан) - Дунайска стреда (Словакия)
Зимбру (Молдова) - Арарат-Армения (Армения)
Брьондби (Дания) - КФ Лапи (Косово)
Юргорден (Швеция) - Нидеркорн (Люксембург)
Дюделанж (Люксембург) - Хекен (Швеция)
Флориана (Малта) - Витория Гимараеш (Португалия)
Апоел Беер Шева (Израел) - Черно море (България)
Олимпия Любляна (Словения) - Полисия Житомир (Украйна)
Острава (Чехия) - Урарту (Армения)
Цюрих (Швейцария) - Шелбърн (Република Ирландия)
Макаби Хайфа (Израел) - Сабах Баку (Азербайджан)
ЧФР Клуж (Румъния) - Неман Гродно (Баларус)
ЦСКА 1948 (България) - Будучност (Черна гора)
Башакшехир (Турция) - Ла Фиорита (Сан Марино)
Гент (Белгия) - Викингур (Фарьорски острови)
Осиек (Хърватия) - Левадия (Естония)
Пакш (Унгария) - АЕК Ларнака (Кипър)
Раднички (Сърбия) - Морнар бар (Черна гора)
Санкт Гален (Швейцария) - Тобол (Казахстан)
Марибор (Словения) - Университатя Крайова (Румъния)
Легия (Полша) - Карнарвън (Уелс)
Сейнт Патрикс (Република Ирландия) - Вадуц (Лихтенщайн)
Валур (Исландия) - Сейнт Мирън (Шотландия)
Викингур (Исландия) - Егнатия (Албания)
Сараево (Босна и Херцеговина) - Търнава (Словакия)
Хайдук Сплит (Хърватия) - Торшавн (Фарьорски острови)
Стярнан (Исландия) - Пайде (Естония) 
Жрински мостар (Босна и Херцеговина) - Браво (Словения)
Брейдаблик (Исландия) - Дрита (Косово)

/АВ/

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