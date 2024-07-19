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Мачове-реванш от първия квалификационен кръг в Лигата на конференциите

Асен Даскалов
Мачове-реванш от първия квалификационен кръг в Лигата на конференциите
Мачове-реванш от първия квалификационен кръг в Лигата на конференциите
снимка: Владимир Шоков, БТА
София,  
19.07.2024 00:16
 (БТА) 
Двубои-реванш от първия квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите:

КуПС (Финландия) - УНА Щрасен (Люксембург)                       5:0 (0:0 в първия мач)
Урарто (Армения) - Талина Калев (Естония)                        2:0 (2:1)
Интер Ескалдес (Андора) - Велез Мостар (Босна и Херцеговина)     5:1 (1:1)
Левадия (Естония) - Сиаулиай (Литва)                             0:0 (2:0)                             
Милсами (Молдова) - Жодино (Беларус)                             0:0 (4:2)
Сейнт Джоузефс (Гибралтар) - Шелбърн (Република Ирландия)        1:1 (1:2)
Жалгирис (Литва) - ВПС (Финландия)                               1:0 (2:1)
Пайде (Естония) - Бала Таун (Уелс)                               1:1 след продължения, 0:1 в редовното време (2:1)
Динамо Тбилиси (Грузия) - Морнар Бар (Черна гора)                1:1 (1:2)
Дюделанж (Люксембург) - Атлетик Ескалдес (Андора)                2:0 (1:0)
Марсакслок (Малта) - Партизани (Албания)                         1:2 (1:1)
Конас Кий (Уелс) - Браво (Словения)                              0:2 (1:0)
Ислоч (Беларус) - Ла Фиорита (Сан Марино)                        2:4 след изпълнение на дузпи, 0:1 в редовното време и продълженията (1:0)
КФ Тирана (Албания) - Торпедо Кутаиси (Грузия)                   0:1 (1:1)
Шкендия (Република Северна Македония) - Ноа (Армения)            1:2 (0:2)
Викингур (Фарьорски острови) - Лиепая (Латвия)                   2:0 (1:1)
Влазня (Албания) - Валур (Исландия)                              0:4 (2:2)
Линфийлд (Северна Ирландия) - Стярнан (Исландия)                 3:2 (0:2)
Тре Пене (Сан Марино) - Флориана (Малта)                         1:1 (1:3)
Будучност (Черна гора) - Малишева (Косово)                       3:0 (0:1)
Брейдаблик (Исландия) - Тиквеш (Република Северна Македония)     3:1 (2:3) 
Дери Сити (Северна Ирландия) - Магпайс (Гибралтар)               2:1 след продължения, 2:0 в редовното време (0:2)  

по-късно днес:
ФК Сараево (Босна и Херцеговина) - Актобе (Казахстан)            (1:0)

от сряда:
Крузейдърс (Северна Ирландия) - Карнарвън (Уелс)                  7:8 след дузпи, 3:1 в редовното време и продълженията, (0:2 в първия двубой)
Торшавн (Фарьорски острови) - Ауда (Латвия)                       0:1 (0:2)

/ГК/

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