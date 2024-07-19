Мачове-реванш от първия квалификационен кръг в Лигата на конференциите

Двубои-реванш от първия квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите: КуПС (Финландия) - УНА Щрасен (Люксембург) 5:0 (0:0 в първия мач) Урарто (Армения) - Талина Калев (Естония) 2:0 (2:1) Интер Ескалдес (Андора) - Велез Мостар (Босна и Херцеговина) 5:1 (1:1) Левадия (Естония) - Сиаулиай (Литва) 0:0 (2:0) Милсами (Молдова) - Жодино (Беларус) 0:0 (4:2) Сейнт Джоузефс (Гибралтар) - Шелбърн (Република Ирландия) 1:1 (1:2) Жалгирис (Литва) - ВПС (Финландия) 1:0 (2:1) Пайде (Естония) - Бала Таун (Уелс) 1:1 след продължения, 0:1 в редовното време (2:1) Динамо Тбилиси (Грузия) - Морнар Бар (Черна гора) 1:1 (1:2) Дюделанж (Люксембург) - Атлетик Ескалдес (Андора) 2:0 (1:0) Марсакслок (Малта) - Партизани (Албания) 1:2 (1:1) Конас Кий (Уелс) - Браво (Словения) 0:2 (1:0) Ислоч (Беларус) - Ла Фиорита (Сан Марино) 2:4 след изпълнение на дузпи, 0:1 в редовното време и продълженията (1:0) КФ Тирана (Албания) - Торпедо Кутаиси (Грузия) 0:1 (1:1) Шкендия (Република Северна Македония) - Ноа (Армения) 1:2 (0:2) Викингур (Фарьорски острови) - Лиепая (Латвия) 2:0 (1:1) Влазня (Албания) - Валур (Исландия) 0:4 (2:2) Линфийлд (Северна Ирландия) - Стярнан (Исландия) 3:2 (0:2) Тре Пене (Сан Марино) - Флориана (Малта) 1:1 (1:3) Будучност (Черна гора) - Малишева (Косово) 3:0 (0:1) Брейдаблик (Исландия) - Тиквеш (Република Северна Македония) 3:1 (2:3)

Дери Сити (Северна Ирландия) - Магпайс (Гибралтар) 2:1 след продължения, 2:0 в редовното време (0:2)



по-късно днес: ФК Сараево (Босна и Херцеговина) - Актобе (Казахстан) (1:0) от сряда: Крузейдърс (Северна Ирландия) - Карнарвън (Уелс) 7:8 след дузпи, 3:1 в редовното време и продълженията, (0:2 в първия двубой) Торшавн (Фарьорски острови) - Ауда (Латвия) 0:1 (0:2)