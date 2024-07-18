Златомир Загорчич определи състава на Славия за гостуването на Крумовград в Първа лига

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи футболистите за първия мач от сезон 2024-2025 - гостуването на Крумовград в Пловдив. "Белите" ще бъдат в пълен състав за дебютния си двубой от новото първенство.

Новите попълнения Карл Фабиен и Цветелин Чунчуков са в състава на столичани за тази среща.

Мачът на спортния комплекс "Никола Щерев-Старика" в квартал Коматево е в петък, 19 юли, от 21:15 часа.



групата на "белите":

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Кристиян Балов, Владимир Николов, Тони Тасев, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен