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Марко Ройс e близо до присъединяване към Лос Анджелис Галакси

Боян Денчев
Марко Ройс e близо до присъединяване към Лос Анджелис Галакси
Марко Ройс e близо до присъединяване към Лос Анджелис Галакси
снимка: АР, Bernd Thissen
Дортмунд,  
17.07.2024 18:37
 (БТА)

Бившият полузащитник на Борусия Дортмунд Марко Ройс може скоро да подпише договор с клуба от МЛС Лос Анджелис Галакси, съобщава в социалните мрежи Фабрицио Романо.

В момента страните съгласуват условията на споразумението. Американският клуб е близо до подписване на договор с 35-годишния футболист.

Ройс игра за Борусия от юли 2012 г. и напусна отбора това лято. През сезон 2023/24 футболистът вкара 8 гола и направи 9 асистенции в 39 мача за Дортмунд във всички турнири.

/БД/

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