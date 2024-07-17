Марко Ройс e близо до присъединяване към Лос Анджелис Галакси

Бившият полузащитник на Борусия Дортмунд Марко Ройс може скоро да подпише договор с клуба от МЛС Лос Анджелис Галакси, съобщава в социалните мрежи Фабрицио Романо.

В момента страните съгласуват условията на споразумението. Американският клуб е близо до подписване на договор с 35-годишния футболист.

Ройс игра за Борусия от юли 2012 г. и напусна отбора това лято. През сезон 2023/24 футболистът вкара 8 гола и направи 9 асистенции в 39 мача за Дортмунд във всички турнири.