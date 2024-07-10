site.btaОБНОВЕНА Словенският Целие и РФС от Латвия направиха сериозни крачки към втория квалификационен кръг на Шампионската лига
Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол:
ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ) - Динамо Батуми (Грузия) - 3:1
Ордабаси (Казахстан) - Петрокуб (Молдова) - 0:0
Флора (Естония) - Целие (Словения) - 0:5
РФС (Латвия) - Ларн (Северна Ирландия) - 3:0
Слован Братислава (Словакия) - Струга (Република Северна Македония) - 4:2
Клаксвик (Фарьорски острови) - Диферданж (Люксембург) - 2:0
Динамо Минск (Беларус) - Пюник (Армения) - 0:0
Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) - Егнатия (Албания) - 1:0
във вторник:
Паневежис (Литва) - ХИК Хелзинки (Финландия) - 3:0
Хамрун (Малта) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - 0:1
ТНС (Уелс) - Дечич (Черна гора) - 3:0
Санта Колома (Андора) - Балкани (Косово) - 1:2
Викингур (Исландия) - Шамрок Роувърс (Ирландия) - 0:0
Виртус (Сан Марино) - ФКСВ (Румъния) - 1:7
/ХБ/
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