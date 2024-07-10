Словенският Целие и РФС от Латвия направиха сериозни крачки към втория квалификационен кръг на Шампионската лига

Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол:

ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ) - Динамо Батуми (Грузия) - 3:1

Ордабаси (Казахстан) - Петрокуб (Молдова) - 0:0

Флора (Естония) - Целие (Словения) - 0:5

РФС (Латвия) - Ларн (Северна Ирландия) - 3:0

Слован Братислава (Словакия) - Струга (Република Северна Македония) - 4:2

Клаксвик (Фарьорски острови) - Диферданж (Люксембург) - 2:0

Динамо Минск (Беларус) - Пюник (Армения) - 0:0

Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) - Егнатия (Албания) - 1:0



във вторник:

Паневежис (Литва) - ХИК Хелзинки (Финландия) - 3:0

Хамрун (Малта) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - 0:1

ТНС (Уелс) - Дечич (Черна гора) - 3:0

Санта Колома (Андора) - Балкани (Косово) - 1:2

Викингур (Исландия) - Шамрок Роувърс (Ирландия) - 0:0

Виртус (Сан Марино) - ФКСВ (Румъния) - 1:7