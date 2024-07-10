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ОБНОВЕНА Словенският Целие и РФС от Латвия направиха сериозни крачки към втория квалификационен кръг на Шампионската лига

Христо Бонински
Словенският Целие и РФС от Латвия направиха сериозни крачки към втория квалификационен кръг на Шампионската лига
Словенският Целие и РФС от Латвия направиха сериозни крачки към втория квалификационен кръг на Шампионската лига
Слован Братислава снимка: Martin Baumann/TASR via AP
Братислава,  
10.07.2024 23:01 | ОБНОВЕНА 11.07.2024 00:14
 (БТА)

Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол:

ЛУДОГОРЕЦ (БЪЛГАРИЯ) - Динамо Батуми (Грузия)                       - 3:1 
Ордабаси (Казахстан) - Петрокуб (Молдова)                           - 0:0
Флора (Естония) - Целие (Словения)                                  - 0:5
РФС (Латвия) - Ларн (Северна Ирландия)                              - 3:0 
Слован Братислава (Словакия) - Струга (Република Северна Македония) - 4:2 
Клаксвик (Фарьорски острови) - Диферданж (Люксембург)               - 2:0 
Динамо Минск (Беларус) - Пюник (Армения)                            - 0:0
Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) - Егнатия (Албания)           - 1:0

във вторник:
Паневежис (Литва) - ХИК Хелзинки (Финландия) - 3:0 
Хамрун (Малта) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - 0:1
ТНС (Уелс) - Дечич (Черна гора) - 3:0
Санта Колома (Андора) - Балкани (Косово) - 1:2
Викингур (Исландия) - Шамрок Роувърс (Ирландия) - 0:0
Виртус (Сан Марино) - ФКСВ (Румъния) - 1:7

 

/ХБ/

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