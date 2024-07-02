Португалия отстрани Словения след дузпи и ще играе на четвъртфинал на Евро 2024

Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:

Франция - Белгия - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Ян Фертонген 85-автогол

Португалия - Словения - 3:0 след дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията

във вторник:

Румъния - Нидерландия

Австрия - Турция

от неделя:

Испания - Грузия - 4:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Робин Льо Норман 18-автогол, 1:1 Родри 39, 2:1 Фабиан Руис 51, 3:1 Нико Уилямс 74, 4:1 Дани Олмо 84

Англия - Словакия - 2:1 след продължения, 1:1 (0:1) в редовното време

голмайстори: 0:1 Иван Шранц 25, 1:1 Джуд Белингам, 2:1 Хари Кейн 91

от събота:

Швейцария - Италия - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46

Германия - Дания - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Кай Хаверц 53 дузпа, 2:0 Джамал Мусиала 68

схема за четвъртфиналите:

на 5-и юли в Щутгарт: Испания - Германия

на 5-и юли в Хамбург: Португалия - Франция

на 6-и юли в Берлин: Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция

на 6-и юли в Дюселдорф: Англия - Швейцария