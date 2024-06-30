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Англия направи обрат срещу Словакия и продължава на четвъртфиналите на Евро 2024

Ива Кръстева
Англия направи обрат срещу Словакия и продължава на четвъртфиналите на Евро 2024
Англия направи обрат срещу Словакия и продължава на четвъртфиналите на Евро 2024
снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Гелзенкирхен,  
30.06.2024 21:37
 (БТА)

Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:

Англия - Словакия - 2:1 след продължения, 1:1 (0:1) в редовното време 
голмайстори: 0:1 Иван Шранц 25, 1:1 Джуд Белингам, 2:1 Хари Кейн 91 

Испания - Грузия - от 22.00 часа

в понеделник: 
Франция - Белгия
Португалия - Словения

във вторник: 
Румъния - Нидерландия
Австрия - Турция

от събота:
Швейцария - Италия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46

Германия - Дания - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кай Хаверц 53 дузпа, 2:0 Джамал Мусиала 68

четвъртфинали:
Испания/Грузия - Германия
Португалия/Словения - Франция/Белгия
Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция
Англия - Швейцария

/ИК/

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