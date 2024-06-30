Подробно търсене

Германия победи Дания и стана вторият четвъртфиналист на Евро 2024

Ива Кръстева
Германия победи Дания и стана вторият четвъртфиналист на Евро 2024
Германия победи Дания и стана вторият четвъртфиналист на Евро 2024
снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Берлин,  
30.06.2024 00:20
 (БТА)

Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:

Швейцария - Италия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46

Германия - Дания - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кай Хаверц 53 дузпа, 2:0 Джамал Мусиала 68

в неделя:
Англия - Словакия
Испания - Грузия

в понеделник: 
Франция - Белгия
Португалия - Словения

във вторник: 
Румъния - Нидерландия
Австрия - Турция

четвъртфинали:
Испания/Грузия - Германия
Португалия/Словения - Франция/Белгия
Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция
Англия/Словакия - Швейцария

/ИК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:05 на 30.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация