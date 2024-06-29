Елитните Лудогорец, ЦСКА-София, Левски и Славия записаха победи в контролни мачове

Контроли с участието на футболни отбори от България:

Лудогорец II Разград - Дунав Русе - 1:2 (1:0)

голмайстори: 1:0 Димитър Иванов 5, 1:1 Денислав Минчев 61, 1:2 Радослав Апостолов 90

Локомотив Горна Оряховица - Янтра Габрово - 2:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Георги Колев 15-дузпа, 2:0 Георги Колев 44-дузпа

ЦСКА-София II - Ботев Ихтиман - 3:3 (1:2)

голмайстори: 0:1 Николай Николов 3, 0:2 Борислав Балджийски 6, 1:2 Павел Жабов 45, 2:2 Александър Кожухаров 50, 2:3 Йоан Маринов 64, 3:3 Симеон Чатов 89-дузпа

Славия - Беласица Петрич - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Кристиан Балов 67

ЦСКА-София - Политехника Яш (Румъния) - 2:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Матиас Фаетон 39, 2:0 Алесандро Николов 67, 2:1 Николас Самайоа 75

Етър Велико Търново - Несебър - 0:1

голмайстор: 0:1 Венцислав Христов 73

Фратрия Варна - Добруджа Добрич - 1:2 (0:0)

Левски - Септември - 5:0 (3:0)

голмайстори: 1:0 Асими Фадига 9, 2:0 Майкон 14, 3:0 Марин Петков 45+3, 4:0 Преслав Бачев 52, 5:0 Евертон 58

Локомотив София - Марек Дупница - 1:2 (0:0)

Лудогорец Разград - Университатя Крайова (Румъния) - 4:1 (2:0)

голмайстори: 1:0 Кайо Видал 30, 2:0 Рик Джонатан 37, 3:0 Франсиско Сон 53, 4:0 Ивайло Чочев 62, 4:1 Карлош Мора 67