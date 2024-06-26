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Роберта Хаджийска с медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево

Георги Крумов
Роберта Хаджийска с медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево
Роберта Хаджийска с медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево
Роберта Хаджийска си осигури поне бронзов медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево / снимка: БФБокс
Сараево,  
26.06.2024 20:40
 (БТА)

Роберта Хаджийска си осигури минимум бронзов медал от Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево. Под ръководството на олимпийската шампионка от Токио Стойка Кръстева тя се класира за полуфиналите в категория до 46 килограма. 

Хаджийска се наложи драматично над Банучичак Насирли от Азербайджан. Българката стигна до успех с 3:2 съдийски гласа в много равностоен двубой. Така тя се класира за полуфиналите и в петък ще срещне Сюзана Ишханян (Армения).

Другата българска представителка Никол Първанова бе спряна на четвъртфиналите. При 70-килограмовите тя отстъпи на унгарката Вивиен Капчош.

В четвъртък на ринга в Сараево ще има още седем четвъртфинални мача с българско участие. На ринга ще видим Антонио Дамянов (50 кг), Георги Гълъбов (52 кг), Янко Илиев (54 кг), Джан Ахмедов (57 кг), Владимир Давидов (60 кг), Николай Иванов (80 кг) и Васил Кацарски (+80 кг). Водени от световния шампион Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов те ще преследват достигане до полуфинал и минимум бронзови отличия.

 

/ГК/

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