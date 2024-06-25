Пет победи за България на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево

Българските състезатели записаха пет победи в седем мача в днешния ден на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки в Сараево (Босна и Херцеговина). Под наставленията на треньорите Стойка Кръстева, Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов, Антонио Дамянов, Георги Гълъбов, Янко Илиев, Джан Ахмедов и Владимир Давидов се класираха за четвъртфиналите и се доближиха до медалите.

В категория до 50 килограма Антонио Дамянов срази с 4:1 точки Кевин Фейер (Словакия). Талантът ще срещне в четвъртък Роман Спак (Молдова) за място на полуфиналите. При 52-килограмовите Георги Гълъбов не остави шанс на литовеца Емилис Мураускас и ще играе на 27 юни с Вук Берклович (Сърбия). Янко Илиев (54 кг) от своя страна преодоля без затруднения Дор Павловски (Израел) и в четвъртък ще премери сили с Кристиан Харасник (Словакия).

В категория до 57 килограма победа постигна и Джан Ахмедов. Той се справи убедително с Филип Кларич (Хърватия), а следващото му препятствие по пътя към медалите е Никола Богатиноски (Сърбия). По подобен начин се разви срещата и на Владимир Давидов (60 кг). Той се наложи категорично над представителя на домакините Тарик Хурич и на 27 юни го чака двубой с Флорин Улмеяну (Румъния).

В много оспорван двубой Георги Станков (48 кг) отстъпи на молдовеца Васили Бузаижи с 2:3 съдийски гласа. При 66-килограмовите Максим Кирилов загуби с 0:5 от албанеца Ридуан Гаши.