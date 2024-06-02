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Реал Мадрид осигури трофей номер 20 за Испания в най-престижния клубен турнир в света

Асен Даскалов
Реал Мадрид осигури трофей номер 20 за Испания в най-престижния клубен турнир в света
Реал Мадрид осигури трофей номер 20 за Испания в най-престижния клубен турнир в света
снимка: AP/Ian Walton
Лондон,  
02.06.2024 00:19
 (БТА) 
Класиране сред клубовете и държавите по победи в турнира за купата на европейските клубни шампиони 
по футбол и в Шампионската лига след сезон 2023/2024:

Титли по клубове:
1. Реал Мадрид (Испания)           - 15 (1956, 1957, 1958, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 
                                          2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
2. Милан (Италия)                  - 7 (1962, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
3. Ливърпул (Англия)               - 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
   Байерн Мюнхен (Германия)        - 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
5. Барселона (Испания)             - 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
6. Аякс (Нидерландия)              - 4 (1971, 1972, 1973, 1995)
7. Манчестър Юнайтед (Англия)      - 3 (1968, 1999, 2008)
   Интер (Италия)                  - 3 (1964, 1965, 2010)
9. Челси (Англия)                  - 2 (2012, 2021)
   Бенфика (Португалия)            - 2 (1961, 1962)
   Нотингам Форест (Англия)        - 2 (1979, 1980)
   Ювентус (Италия)                - 2 (1985, 1996)
   Порто (Португалия)              - 2 (1987, 2004)
13. Селтик (Шотландия)             - 1 (1967)
    Хамбургер ШФ (Германия)        - 1 (1983)
    Стяуа Букурещ (Румъния)        - 1 (1986)
    Олимпик Марсилия (Франция)     - 1 (1993)
    Фейенорд (Нидерландия)         - 1 (1970)
    Астън Вила (Англия)            - 1 (1982)
    ПСВ Айндховен (Нидерландия)    - 1 (1988)
    Цървена звезда (Сърбия)        - 1 (1991)
    Борусия Дортмунд (Германия)    - 1 (1997)
    Манчестър Сити (Англия)        - 1 (2023)

   Титли по държави:
1. Испания          - 20
2. Англия           - 15
3. Италия           - 12
4. Германия         -  7
5. Нидерландия      -  6
6. Португалия       -  4
7. Франция          -  1
   Румъния          -  1
   Шотландия        -  1
   Сърбия           -  1

/АВ/

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