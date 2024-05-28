Защитник на Локомотив (Пловдив) ще попълни групата на националния отбор по футбол на България

Защитникът Ангел Лясков бе повикан в групата на българския национален отбор по футбол за приятелските мачове с Румъния и Словения, съобщават от БФС.

Футболистът на Локомотив (Пловдив) ще се присъедини към състава на националния отбор за предстоящите приятелски срещи с Румъния на 4 юни в Букурещ и със Словения на 8 юни в Любляна. Преди седмица от групата отпаднаха Петко Христов и Лукас Петков.

През този сезон 26-годишният Лясков, бивш футболист на ЦСКА-София, изигра 32 мача за Локомотив във всички турнири и записа два гола и две асистенции.

Група на България за мачовете с Румъния и Словения:

Вратари: Димитър Митов (Сейнт Джонстън, Шотландия), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море);

Защитници: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Виктор Попов (Черно море), Ертан Томбак (Славия), Антон Недялков (Лудогорец), Християн Петров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Алекс Петков (Шльонск, Полша), Симеон Петров (Шльонск, Полша), Валентин Антов (Кремонезе, Италия);

Полузащитници: Серкан Юсеин (Крумовград), Илиан Илиев (Черно море), Тодор Неделев (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия, Кипър), Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия), Светослав Ковачев (Ахмат Грозни, Русия);

Нападатели: Александър Колев (Крумовград), Спас Делев (Лудогорец), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Георги Русев (Сион, Швейцария), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол, Кипър), Мартин Минчев (Ризеспор, Турция).