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Защитник на Локомотив (Пловдив) ще попълни групата на националния отбор по футбол на България

Ивайло Георгиев
Защитник на Локомотив (Пловдив) ще попълни групата на националния отбор по футбол на България
Защитник на Локомотив (Пловдив) ще попълни групата на националния отбор по футбол на България
Лясков (в средата) по време на мач с ЦСКА 1948 през есента / Снимка: БТА, архив
София,  
28.05.2024 12:36
 (БТА)

Защитникът Ангел Лясков бе повикан в групата на българския национален отбор по футбол за приятелските мачове с Румъния и Словения, съобщават от БФС.

Футболистът на Локомотив (Пловдив) ще се присъедини към състава на националния отбор за предстоящите приятелски срещи с Румъния на 4 юни в Букурещ и със Словения на 8 юни в Любляна. Преди седмица от групата отпаднаха Петко Христов и Лукас Петков.

През този сезон 26-годишният Лясков, бивш футболист на ЦСКА-София, изигра 32 мача за Локомотив във всички турнири и записа два гола и две асистенции. 

Група на България за мачовете с Румъния и Словения:
Вратари: Димитър Митов (Сейнт Джонстън, Шотландия), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море);

Защитници: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Виктор Попов (Черно море), Ертан Томбак (Славия), Антон Недялков (Лудогорец), Християн Петров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Алекс Петков (Шльонск, Полша), Симеон Петров (Шльонск, Полша), Валентин Антов (Кремонезе, Италия);

Полузащитници: Серкан Юсеин (Крумовград), Илиан Илиев (Черно море), Тодор Неделев (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия, Кипър), Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия), Светослав Ковачев (Ахмат Грозни, Русия);

Нападатели: Александър Колев (Крумовград), Спас Делев (Лудогорец), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Георги Русев (Сион, Швейцария), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол, Кипър), Мартин Минчев (Ризеспор, Турция).

/АВ/

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