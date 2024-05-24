Главният рефер Кристиян Колев ще ръководи мача между Левски и Лудогорец в неделя

site.btaГлавният рефер Кристиян Колев ще ръководи мача между Левски и Лудогорец в неделя
Българският футболен съюз обяви съдийските назначения от последните срещи в Първа и Втора група на Първа лига.
Срещите предстоят в неделя и понеделник.
Съдийски назначения, 35-ти кръг Първа лига, Първа група
26 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Радан Василев Мирянов
26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Крумовград
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
Съдийски назначения, 36-ти кръг, Първа лига, Втора група
27 май 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
27 май 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Николай Тодоров Петров
/КМ/
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