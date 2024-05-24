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Главният рефер Кристиян Колев ще ръководи мача между Левски и Лудогорец в неделя

Кремена Младенова
Главният рефер Кристиян Колев ще ръководи мача между Левски и Лудогорец в неделя
Главният рефер Кристиян Колев ще ръководи мача между Левски и Лудогорец в неделя
снимка: БТА, архив
София,  
24.05.2024 21:54
 (БТА)

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения от последните срещи в Първа и Втора група на Първа лига.

Срещите предстоят в неделя и понеделник.

Съдийски назначения, 35-ти кръг Първа лига, Първа група

26 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ти:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Крумовград
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ти:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ти:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Цветан Кръстев Кръстев  

Съдийски назначения, 36-ти кръг, Първа лига, Втора група

27 май 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ти:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
27 май 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ти:    Васил Петров Минев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Николай Тодоров Петров     

/КМ/

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