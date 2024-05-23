Черно море спечели предсрочно сребърните медали в Първа лига, ЦСКА-София ще играе бараж за място в Европа

Първенство на България по футбол, срещи от 34-тия кръг на efbet Лига: ЦСКА-София - Черно море - 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Пабло Гарсия 57 червен картон: Густаво Бусато 50 (ЦСКА-София) от сряда: Крумовград - Левски (София) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Вендерсон Цунами 90+2 Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 3:0 (3:0) Голмайстори: 2:0 Руан Секо 9 и 10, 3:0 Квадво Дуа 33 временно класиране: 1. Лудогорец 34 26 4 4 87:23 82 точки - шампион 2. Черно море 34 21 9 4 53:25 72 3. ЦСКА-София 34 20 7 7 56:26 67 4. Левски 34 17 7 9 49:30 61 5. Локомотив (Пд) 34 16 7 11 52:44 55 6. Крумовград 34 13 10 11 44:42 49 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 35 12 13 10 33:30 49 8. Арда 35 13 9 13 38:35 48 9. Ботев (Пд) 35 12 9 14 50:41 45 10. Славия 35 12 7 16 35:49 43 ------------------------------------------------ 11. Берое 34 12 6 16 30:45 42 12. Локомотив (Сф) 34 10 6 18 29:58 36 13. Пирин 34 7 11 16 26:47 32 14. Хебър 34 8 7 19 32:48 31 15. Ботев (Вр) 34 8 6 20 27:56 30 16. Етър 34 3 8 23 21:63 17