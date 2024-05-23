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Черно море спечели предсрочно сребърните медали в Първа лига, ЦСКА-София ще играе бараж за място в Европа

Георги Крумов
Черно море спечели предсрочно сребърните медали в Първа лига, ЦСКА-София ще играе бараж за място в Европа
Черно море спечели предсрочно сребърните медали в Първа лига, ЦСКА-София ще играе бараж за място в Европа
снимка: БТА
София,  
23.05.2024 22:23
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 34-тия кръг на efbet Лига:

ЦСКА-София - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Пабло Гарсия 57
червен картон: Густаво Бусато 50 (ЦСКА-София)

от сряда:
Крумовград - Левски (София)              - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Вендерсон Цунами 90+2

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 3:0 (3:0)
Голмайстори: 2:0 Руан Секо 9 и 10, 3:0 Квадво Дуа 33

временно класиране:
 1. Лудогорец        34  26  4   4   87:23   82 точки - шампион
 2. Черно море       34  21  9   4   53:25   72
 3. ЦСКА-София       34  20  7   7   56:26   67
 4. Левски           34  17  7   9   49:30   61
 5. Локомотив (Пд)   34  16  7   11  52:44   55
 6. Крумовград       34  13  10  11  44:42   49
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 7. ЦСКА 1948        35  12  13   10 33:30   49
 8. Арда             35  13   9   13 38:35   48
 9. Ботев (Пд)       35  12   9   14 50:41   45 
10. Славия           35  12   7   16 35:49   43
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11. Берое            34  12  6   16  30:45   42
12. Локомотив (Сф)   34  10  6   18  29:58   36
13. Пирин            34  7  11   16  26:47   32
14. Хебър            34  8   7   19  32:48   31
15. Ботев (Вр)       34  8   6   20  27:56   30
16. Етър             34  3   8   23  21:63   17

/ГК/

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