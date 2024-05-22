Шампионът Лудогорец с нова победа в първенството на Първа лига, Левски официално е на 4-о място

Първенство на България по футбол, срещи от 34-ия кръг на efbet Лига: Крумовград - Левски (София) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Вендерсон Цунами 90+2 Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 3:0 (3:0) Голмайстори: 2:0 Руан Секо 9 и 10, 3:0 Квадво Дуа 33 четвъртък, 20:15 часа: ЦСКА-София - Черно море (Варна) група на изпадащите: От вторник: Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44 Берое Стара Загора - Локомотив София - 0:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Кевин Май 15, 0:2 Карлос Франса 42, 0:3 Стефан Ламбезе 69 червен картон: Федерико Санети (Берое) 79 Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик - 0:0 Мачове за разпределение на местата между 7-о и 10-о: на 20-и май: Арда Кърджали - ЦСКА 1948 0:0 Славия - Ботев Пловдив 3:1 (2:1) 1:0 Тони Тасев 5, 2:0 Венцислав Керчев 22, 2:1 Мартин Секулич 30, 3:1 Владимир Николов 78 пропусната дузпа: Мартин Секулич (Ботев) 30 червен картон: Георги Търтов (Славия) 40 временно класиране: 1. Лудогорец 34 26 4 4 87:23 82 точки - шампион 2. Черно море 33 20 9 4 52:25 69 3. ЦСКА-София 33 20 7 6 56:25 67 4. Левски 34 17 7 9 49:30 61 5. Локомотив (Пд) 34 16 7 11 52:44 55 6. Крумовград 34 13 10 11 44:42 49 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 34 11 13 10 31:29 46 8. Ботев (Пд) 34 12 9 13 49:39 45 9. Арда 34 12 9 13 35:34 45 10. Славия 34 12 7 15 34:46 43 ------------------------------------------------ 11. Берое 34 12 6 16 30:45 42 12. Локомотив (Сф) 34 10 6 18 29:58 36 13. Пирин 34 7 11 16 26:47 32 14. Хебър 34 8 7 19 32:48 31 15. Ботев (Вр) 34 8 6 20 27:56 30 16. Етър 34 3 8 23 21:63 17