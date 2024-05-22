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Шампионът Лудогорец с нова победа в първенството на Първа лига, Левски официално е на 4-о място

Атанас Василев
Шампионът Лудогорец с нова победа в първенството на Първа лига, Левски официално е на 4-о място
Шампионът Лудогорец с нова победа в първенството на Първа лига, Левски официално е на 4-о място
снимка: БТА/Мехмед Азиз
Разград,  
22.05.2024 20:30
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 34-ия кръг на efbet Лига:

Крумовград - Левски (София)              - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Вендерсон Цунами 90+2

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 3:0 (3:0)
Голмайстори: 2:0 Руан Секо 9 и 10, 3:0 Квадво Дуа 33

четвъртък, 20:15 часа:
ЦСКА-София - Черно море (Варна)

група на изпадащите:
От вторник:
Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44

Берое Стара Загора - Локомотив София - 0:3  (0:2)
голмайстори: 0:1 Кевин Май 15, 0:2 Карлос Франса 42, 0:3 Стефан Ламбезе 69 
червен картон: Федерико Санети (Берое) 79

Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик - 0:0

Мачове за разпределение на местата между 7-о и 10-о:
на 20-и май:
Арда Кърджали - ЦСКА 1948        0:0

Славия - Ботев Пловдив           3:1 (2:1)
1:0 Тони Тасев 5, 2:0 Венцислав Керчев 22, 2:1 Мартин Секулич 30, 3:1 Владимир Николов 78 
пропусната дузпа: Мартин Секулич (Ботев) 30
червен картон: Георги Търтов (Славия) 40

временно класиране:
 1. Лудогорец        34  26  4   4   87:23   82 точки - шампион
 2. Черно море       33  20  9   4   52:25   69
 3. ЦСКА-София       33  20  7   6   56:25   67
 4. Левски           34  17  7   9   49:30   61
 5. Локомотив (Пд)   34  16  7   11  52:44   55
 6. Крумовград       34  13  10  11  44:42   49
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 7. ЦСКА 1948        34  11  13   10 31:29   46
 8. Ботев (Пд)       34  12   9   13 49:39   45
 9. Арда             34  12   9   13 35:34   45
10. Славия           34  12   7   15 34:46   43
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11. Берое            34  12  6   16  30:45   42
12. Локомотив (Сф)   34  10  6   18  29:58   36
13. Пирин            34  7  11   16  26:47   32
14. Хебър            34  8   7   19  32:48   31
15. Ботев (Вр)       34  8   6   20  27:56   30
16. Етър             34  3   8   23  21:63   17

/АВ/

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