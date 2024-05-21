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Етър и Ботев Враца завършиха наравно в мач от Първа лига

Мирослав Димитров
Етър и Ботев Враца завършиха наравно в мач от Първа лига
Етър и Ботев Враца завършиха наравно в мач от Първа лига
снимка: БТА/Красимир Николов
София,  
21.05.2024 18:28
 (БТА) 
Срещи от 34-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите:

Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44

по-късно днес:
Берое Стара Загора - Локомотив София
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик

временно класиране:
 1. Лудогорец        33  25  4   4   84:23   79 точки - шампион
 2. Черно море       33  20  9   4   52:25   69
 3. ЦСКА-София       33  20  7   6   56:25   67
 4. Левски           33  17  7   9   48:30   58
 5. Локомотив (Пд)   33  16  7   10  52:41   55
 6. Крумовград       33  13  10  10  44:41   49
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 7. ЦСКА 1948        34  11  13   10 31:29   46
 8. Ботев (Пд)       34  12   9   13 49:39   45
 9. Арда             34  12   9   13 35:34   45
10. Славия           34  12   7   15 34:46   43
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11. Берое            33  12  6   15  30:42   42
12. Локомотив (Сф)   33  9   6   18  26:58   33
13. Пирин            33  7  10   16  26:47   31
14. Ботев (Вр)       34  8   6   20  27:56   30
15. Хебър            33  8   6   19  32:48   30
16. Етър             34  3   8   23  21:63   17

/МД/

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21.05.2024 18:38

Етър взе точка и от Ботев Враца и завърза интригата в битката за оставане в елита

Среща от 34-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите: Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1)голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44стадион: Ивайлоглавен съдия: Станимир Тренчевжълти картони: - Етър: Йоахим Карсела- Ботев Враца:

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