Етър и Ботев Враца завършиха наравно в мач от Първа лига

Среща от 34-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите: Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1)голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44стадион: Ивайлоглавен съдия: Станимир Тренчевжълти картони: - Етър: Йоахим Карсела- Ботев Враца: