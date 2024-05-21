Етър и Ботев Враца завършиха наравно в мач от Първа лига

Срещи от 34-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите:
Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44
по-късно днес:
Берое Стара Загора - Локомотив София
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик
временно класиране:
1. Лудогорец 33 25 4 4 84:23 79 точки - шампион
2. Черно море 33 20 9 4 52:25 69
3. ЦСКА-София 33 20 7 6 56:25 67
4. Левски 33 17 7 9 48:30 58
5. Локомотив (Пд) 33 16 7 10 52:41 55
6. Крумовград 33 13 10 10 44:41 49
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7. ЦСКА 1948 34 11 13 10 31:29 46
8. Ботев (Пд) 34 12 9 13 49:39 45
9. Арда 34 12 9 13 35:34 45
10. Славия 34 12 7 15 34:46 43
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11. Берое 33 12 6 15 30:42 42
12. Локомотив (Сф) 33 9 6 18 26:58 33
13. Пирин 33 7 10 16 26:47 31
14. Ботев (Вр) 34 8 6 20 27:56 30
15. Хебър 33 8 6 19 32:48 30
16. Етър 34 3 8 23 21:63 17
/МД/