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Черно море постигна убедителен домакински успех срещу шампиона Лудогорец в Първа лига

Ива Кръстева
Черно море постигна убедителен домакински успех срещу шампиона Лудогорец в Първа лига
Черно море постигна убедителен домакински успех срещу шампиона Лудогорец в Първа лига
снимка БТА
Варна,  
19.05.2024 22:26
 (БТА) 
Мачове от 33-ия кръг в Първа футболна лига, първа шестица:

Черно море - Лудогорец - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Андреяс Калкан 43, 2:0 Даниел Димов 67, Уеслен Жуниор 83, 
4:0 Живко Атанасов 90 

от събота:
ЦСКА – Крумовград - 2:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Патрик Луан 3, 1:1 Джонатан Линдсет 29, 2:1 Матиас Фаетон 48, 
2:2 Патрик Луан 55

Локомотив Пловдив – Левски – 1:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 1:1 Вендерсон Цунами 30, 1:2 Рикардиньо 33 

временно класиране:
 1. Лудогорец        33  25  4   4   84:23   79 точки - шампион
 2. Черно море       33  20  9   4   52:25   69
 3. ЦСКА-София       33  20  7   6   56:25   67
 4. Левски           33  17  7   9   48:30   58
 5. Локомотив (Пд)   33  16  7   10  52:41   55
 6. Крумовград       33  13  10  10  44:41   49
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 7. ЦСКА 1948        33  11  12   10 31:29   45
 8. Ботев (Пд)       33  12   9   12 48:36   45
 9. Арда             33  12   8   13 35:34   44
10. Славия           33  11   7   15 31:45   40
------------------------------------------------
11. Берое            33  12  6   15  30:42   42
12. Локомотив (Сф)   33  9   6   18  26:58   33
13. Пирин            33  7  10   16  26:47   31
14. Хебър            33  8   6   19  32:48   30
15. Ботев (Вр)       33  8   5   20  26:55   29
16. Етър             33  3   7   23  20:62   16

/ИК/

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