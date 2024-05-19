Черно море постигна убедителен домакински успех срещу шампиона Лудогорец в Първа лига

site.btaЧерно море постигна убедителен домакински успех срещу шампиона Лудогорец в Първа лига
Мачове от 33-ия кръг в Първа футболна лига, първа шестица: Черно море - Лудогорец - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Андреяс Калкан 43, 2:0 Даниел Димов 67, Уеслен Жуниор 83,
4:0 Живко Атанасов 90
от събота:
ЦСКА – Крумовград - 2:2 (1:1) голмайстори: 0:1 Патрик Луан 3, 1:1 Джонатан Линдсет 29, 2:1 Матиас Фаетон 48,
2:2 Патрик Луан 55 Локомотив Пловдив – Левски – 1:2 (1:2) голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 1:1 Вендерсон Цунами 30, 1:2 Рикардиньо 33 временно класиране: 1. Лудогорец 33 25 4 4 84:23 79 точки - шампион 2. Черно море 33 20 9 4 52:25 69 3. ЦСКА-София 33 20 7 6 56:25 67 4. Левски 33 17 7 9 48:30 58 5. Локомотив (Пд) 33 16 7 10 52:41 55 6. Крумовград 33 13 10 10 44:41 49 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 33 11 12 10 31:29 45 8. Ботев (Пд) 33 12 9 12 48:36 45 9. Арда 33 12 8 13 35:34 44 10. Славия 33 11 7 15 31:45 40 ------------------------------------------------ 11. Берое 33 12 6 15 30:42 42 12. Локомотив (Сф) 33 9 6 18 26:58 33 13. Пирин 33 7 10 16 26:47 31 14. Хебър 33 8 6 19 32:48 30 15. Ботев (Вр) 33 8 5 20 26:55 29 16. Етър 33 3 7 23 20:62 16
/ИК/
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