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Георги Кабаков ще ръководи мача между ЦСКА и Черно море в Първа лига

Боян Денчев
Георги Кабаков ще ръководи мача между ЦСКА и Черно море в Първа лига
Георги Кабаков ще ръководи мача между ЦСКА и Черно море в Първа лига
снимка: БТА
София,  
19.05.2024 16:33
 (БТА)

Георги Кабаков бе назначен за главен съдия на двубоя между ЦСКА и Черно море във футболната Първа лига.

Срещата от 34-ия кръг по програма е на 23 май, четвъртък, от 20:15 часа.

 

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Първа лига:

20 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Тодор Василев Вуков

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова

СН:    Георги Крумов Виделов     

 

20 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

 

21 май 2024 г., вторник, 16:30 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски

СН:    Кольо Димитров Данев     

 

21 май 2024 г., вторник, 18:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929

ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов

СН:    Йордан Динков Сталев     

 

21 май 2024 г., вторник, 21:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Хебър 1918

ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров

СН:    Стоян Маринов Алексиев     

 

22 май 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Левски

ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов

СН:    Петър Стоянов Петров     

 

22 май 2024 г., сряда, 19:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Георги Генов Нарлев     

 

23 май 2024 г., четвъртък, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев

СН:    Николай Йорданов Колев     

/БД/

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