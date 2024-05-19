Георги Кабаков ще ръководи мача между ЦСКА и Черно море в Първа лига

Георги Кабаков бе назначен за главен съдия на двубоя между ЦСКА и Черно море във футболната Първа лига.

Срещата от 34-ия кръг по програма е на 23 май, четвъртък, от 20:15 часа.

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Първа лига:

20 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Крумов Виделов

20 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

21 май 2024 г., вторник, 16:30 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Кольо Димитров Данев

21 май 2024 г., вторник, 18:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Локомотив 1929

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Динков Сталев

21 май 2024 г., вторник, 21:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Хебър 1918

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Стоян Маринов Алексиев

22 май 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Левски

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров

22 май 2024 г., сряда, 19:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Генов Нарлев

23 май 2024 г., четвъртък, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Николай Йорданов Колев