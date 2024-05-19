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Паоло Монтеро ще бъде треньор на Ювентус в последните два мача в Серия А

Ивайло Георгиев
Паоло Монтеро ще бъде треньор на Ювентус в последните два мача в Серия А
Паоло Монтеро ще бъде треньор на Ювентус в последните два мача в Серия А
Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia
Торино,  
19.05.2024 12:13
 (БТА)

Паоло Монтеро ще бъде треньор на Ювентус до края на сезона в италианското първенство по футбол, обявиха от ръководството, цитирани от агенция Ройтерс. Той заменя на поста Масимилиано Алегри, който беше освободен преди два дни.

Монтеро, който е треньор на формацията до 19 години на Юве, ще ръководи представителния тим срещу Болоня и Монца. 52-годишният уругваец има четири титли с отбора между 1996 и 2005.

"Паоло е легендарна фигура за Юве като футболист. Той носи клубното ДНК и го предава умело на играчите като треньор. Желаем ти успех, Паоло!", пишат от клуба.

/ИК/

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