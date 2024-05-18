Левски се наложи над Локомотив Пловдив в мач от Първа лига

Мачове от 33-ия кръг в Първа футболна лига, първа шестица:
ЦСКА – Крумовград - 2:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Патрик Луан 3, 1:1 Джонатан Линдсет 29, 2:1 Матиас Фаетон 48, 2:2 Патрик Луан 55
Локомотив Пловдив – Левски – 1:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 1:1 Вендерсон Цунами 30, 1:2 Рикардиньо 33
неделя:
от 20:30 часа:
Черно море - Лудогорец
временно класиране:
1. Лудогорец 32 25 4 3 84:19 79 точки
2. ЦСКА-София 33 20 7 5 56:25 67
3. Черно море 32 19 9 4 48:25 66
4. Левски 33 17 7 9 48:30 58
5. Локомотив (Пд) 33 16 7 10 52:41 55
6. Крумовград 33 13 10 10 43:40 49
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7. ЦСКА 1948 33 11 12 10 31:29 45
8. Ботев (Пд) 32 12 9 11 47:34 45
9. Арда 32 11 7 14 33:33 41
10. Славия 33 11 7 15 31:45 40
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11. Берое 33 12 6 15 30:42 42
12. Локомотив (Сф) 33 9 6 18 26:58 33
13. Пирин 33 7 10 16 26:47 31
14. Хебър 33 8 6 19 32:48 30
15. Ботев (Вр) 33 8 5 20 26:55 29
16. Етър 33 3 7 23 20:62 16
/БД/