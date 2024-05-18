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Левски се наложи над Локомотив Пловдив в мач от Първа лига

Боян Денчев
Левски се наложи над Локомотив Пловдив в мач от Първа лига
Левски се наложи над Локомотив Пловдив в мач от Първа лига
снимка: БТА
Пловдив,  
18.05.2024 22:12
 (БТА) 
Мачове от 33-ия кръг в Първа футболна лига, първа шестица:

ЦСКА – Крумовград - 2:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Патрик Луан 3, 1:1 Джонатан Линдсет 29, 2:1 Матиас Фаетон 48, 2:2 Патрик Луан 55

Локомотив Пловдив – Левски – 1:2 (1:2)
голмайстори: 1:0 Мичи Нтело 9, 1:1 Вендерсон Цунами 30, 1:2 Рикардиньо 33 

неделя:
от 20:30 часа:
Черно море - Лудогорец

временно класиране:
 1. Лудогорец        32  25  4   3   84:19   79 точки
 2. ЦСКА-София       33  20  7   5   56:25   67
 3. Черно море       32  19  9   4   48:25   66
 4. Левски           33  17  7   9   48:30   58
 5. Локомотив (Пд)   33  16  7   10   52:41  55
 6. Крумовград       33  13  10   10  43:40  49
------------------------------------------------
 7. ЦСКА 1948        33  11 12   10  31:29   45
 8. Ботев (Пд)       32  12  9   11  47:34   45
 9. Арда             32  11  7   14  33:33   41
10. Славия           33  11  7   15  31:45   40
------------------------------------------------
11. Берое            33  12  6   15  30:42   42
12. Локомотив (Сф)   33  9   6   18  26:58   33
13. Пирин            33  7  10   16  26:47   31
14. Хебър            33  8   6   19  32:48   30
15. Ботев (Вр)       33  8   5   20  26:55   29
16. Етър             33  3   7   23  20:62   16

/БД/

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Към 23:39 на 18.05.2024 Новините от днес

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