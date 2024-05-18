Спортист Своге направи важна крачка към оцеляването си във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 33-рия кръг на Втора лига: Черноморец (Балчик) – Дунав (Русе) – 2:0 ЦСКА 1948 II – Бдин (Видин) – 3:1 Литекс – Марица – 2:2 Лудогорец 1945 II – Спартак (Варна) – 1:4 Спартак (Плевен) – Беласица (Петрич) – 0:1 Спортист (Своге) – Черноморец (Бургас) – 1:0 в понеделник: Монтана – Септември (София) Струмска слава (Радомир) – Добруджа (Добрич) Янтра (Габрово) – Марек (Дупница) временно класиране: 1. Спартак 1918 (Варна) 33 21 3 8 58:28 69 точки - промоция за елита 2. Септември (София) 32 17 8 7 41:26 59 3. Марек 1915 (Дупница) 32 15 12 5 34:25 57 4. Монтана 32 15 9 8 44:29 54 5. Добруджа 1919 (Добрич) 32 14 8 10 43:30 50 6. Струмска слава 1927 (Радомир) 32 13 8 11 32:28 47 7. ФК ЦСКА 1948 II (София) 33 12 11 10 37:36 47 8. Янтра 2019 (Габрово) 32 12 10 10 36:33 46 9. Спартак (Плевен) 33 13 6 14 29:30 45 10. Литекс (Ловеч) 33 12 9 12 30:34 45 11. Лудогорец 1945 II (Разград) 33 11 10 12 38:38 43 12. Дунав (Русе) 33 11 10 12 28:36 43 13. Беласица (Петрич) 33 12 7 14 37:31 43 14. Спортист 2009 (Своге) 33 10 10 13 33:41 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15. Черноморец 1919 (Бургас) 33 9 10 14 31:39 37 16. Черноморец (Балчик) 33 10 6 17 36:46 36 - изпада 17. Марица 1921 (Пловдив) 33 9 2 22 30:55 29 - изпада 18. Бдин 1923 (Видин) 33 4 7 22 15:47 19 – изпада