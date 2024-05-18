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Спортист Своге направи важна крачка към оцеляването си във Втора лига

Боян Денчев
Спортист Своге направи важна крачка към оцеляването си във Втора лига
Спортист Своге направи важна крачка към оцеляването си във Втора лига
снимка: БТА
Своге,  
18.05.2024 20:35
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 33-рия кръг на Втора лига:

Черноморец (Балчик) – Дунав (Русе)     – 2:0
ЦСКА 1948 II – Бдин (Видин)            – 3:1
Литекс – Марица                        – 2:2
Лудогорец 1945 II – Спартак (Варна)    – 1:4
Спартак (Плевен) – Беласица (Петрич)   – 0:1
Спортист (Своге) – Черноморец (Бургас) – 1:0

в понеделник:
Монтана – Септември (София)
Струмска слава (Радомир) – Добруджа (Добрич)
Янтра (Габрово) – Марек (Дупница)

   временно класиране:
 1. Спартак 1918 (Варна)          33   21   3   8   58:28   69 точки - промоция за елита
 2. Септември (София)             32   17   8   7   41:26   59
 3. Марек 1915 (Дупница)          32   15  12   5   34:25   57
 4. Монтана                       32   15   9   8   44:29   54
 5. Добруджа 1919 (Добрич)        32   14   8  10   43:30   50
 6. Струмска слава 1927 (Радомир) 32   13   8  11   32:28   47
 7. ФК ЦСКА 1948 II (София)       33   12  11  10   37:36   47
 8. Янтра 2019 (Габрово)          32   12  10  10   36:33   46
 9. Спартак (Плевен)              33   13   6  14   29:30   45
10. Литекс (Ловеч)                33   12   9  12   30:34   45
11. Лудогорец 1945 II (Разград)   33   11  10  12   38:38   43
12. Дунав (Русе)                  33   11  10  12   28:36   43
13. Беласица (Петрич)             33   12   7  14   37:31   43
14. Спортист 2009 (Своге)         33    10  10  13  33:41   40
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15. Черноморец 1919 (Бургас)      33    9  10  14   31:39   37
16. Черноморец (Балчик)           33    10  6  17   36:46   36 - изпада
17. Марица 1921 (Пловдив)         33    9   2  22   30:55   29 - изпада
18. Бдин 1923 (Видин)             33    4   7  22   15:47   19 – изпада

/БД/

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