Девет българи ще участват на турнир от Европейската купа по джудо в Полша

Девет български състезатели ще участват на Европейската купа по джудо за кадети и за кадетки в Белско-Бяла (Полша) този уикенд. Тимът е воден от треньора Костадин Топалов.

В състава са: 55 кг Самуил Стефанов, 66 кг Стилиян Гушков, Милен Николов, Петър Павлов, Николай Тодоров, 73 кг Александър Динев, Боян Влаев, 40 кг Ема Василева и 63 кг Елизабет Митева.

По-късно днес е надпреварата в категориите 40-44-48-52 кг при кадетките и 50-55-60-66 при кадетите, а в неделя са срещите в 57-63-70-+70 кг при кадетките и 73-81-90-+90 кг при кадетите.