Подробно търсене

Девет българи ще участват на турнир от Европейската купа по джудо в Полша

Ива Кръстева
Девет българи ще участват на турнир от Европейската купа по джудо в Полша
Девет българи ще участват на турнир от Европейската купа по джудо в Полша
снимка: БФ Джудо
София,  
18.05.2024 14:55
 (БТА)

Девет български състезатели ще участват на Европейската купа по джудо за кадети и за кадетки в Белско-Бяла (Полша) този уикенд. Тимът е воден от треньора Костадин Топалов.

В състава са: 55 кг Самуил Стефанов, 66 кг Стилиян Гушков, Милен Николов, Петър Павлов, Николай Тодоров, 73 кг Александър Динев, Боян Влаев, 40 кг Ема Василева и 63 кг Елизабет Митева.

По-късно днес е надпреварата в категориите 40-44-48-52 кг при кадетките и 50-55-60-66 при кадетите, а в неделя са срещите в 57-63-70-+70 кг при кадетките и 73-81-90-+90 кг при кадетите.

/ИК/

Свързани новини

12.02.2024 10:31

Надие Жаафар спечели бронз от Европейската купа по джудо за кадети в Италия

Преди това състезателката на клуб Респект загуби на старта от французойката Мари Лопес също с две вадзари. Но след това в репешажите постина три победи - над Гая Петри (Италия),Тара Нел Алан (Великобритания) и Андрияна Сутович (Черна гора).

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:00 на 18.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация