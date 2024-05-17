Берое победи драматично Хебър в Първа лига

Футболистите ни показаха добра игра, щастлив е треньорът на Берое Хосе Луис Ачиари след успеха срещу Хебър
Изказвания след мача от 33-ия кръг в Първа лига между Хебър и Берое (0:1)
Срещи от 33-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите: Пирин Благоевград - Етър Велико Търново - 2:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Принс Мбаке 4-автогол, 1:1 Иван Василев 62, 1:2 Йоаким Карсела 65, 2:2 Арно Лузаядио 90+3 Локомотив София - Ботев Враца - 1:1 (1:1) 1:0 Симеон Мечев 31, 1:1 Спас Георгиев 35 червен картон: Красимир Милошев (Локомотив) 90 Хебър - Берое - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Вини Трибуле 90
червен картон: Ангел Бастунов (Хебър) 90 временно класиране: 1. Лудогорец 32 25 4 3 84:19 79 точки 2. Черно море 32 19 9 4 48:25 66 3. ЦСКА-София 32 20 6 5 54:23 66 4. Левски 32 16 7 9 46:29 55 5. Локомотив (Пд) 32 16 7 9 51:39 55 6. Крумовград 32 13 9 10 42:39 48 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 33 11 12 10 31:29 45 8. Ботев (Пд) 32 12 9 11 47:34 45 9. Арда 32 11 7 14 33:33 41 10. Славия 33 11 7 15 31:45 40 ------------------------------------------------ 11. Берое 33 12 6 15 30:42 42 12. Локомотив (Сф) 33 9 6 18 26:58 33 13. Пирин 33 7 10 16 26:47 31 14. Хебър 33 8 6 19 32:48 30 15. Ботев (Вр) 33 8 5 20 26:55 29 16. Етър 33 3 7 23 20:62 16
/ГК/
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