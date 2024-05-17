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Берое победи драматично Хебър в Първа лига

Асен Даскалов
Берое победи драматично Хебър в Първа лига
Берое победи драматично Хебър в Първа лига
снимка: БТА
София,  
17.05.2024 22:14
 (БТА) 
Срещи от 33-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите:

Пирин Благоевград - Етър Велико Търново - 2:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Принс Мбаке 4-автогол, 1:1 Иван Василев 62, 
1:2 Йоаким Карсела 65, 2:2 Арно Лузаядио 90+3  

Локомотив София - Ботев Враца     - 1:1 (1:1)
1:0 Симеон Мечев 31, 1:1 Спас Георгиев 35
червен картон: Красимир Милошев (Локомотив) 90

Хебър - Берое                     - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Вини Трибуле 90
червен картон: Ангел Бастунов (Хебър) 90

временно класиране:
 1. Лудогорец        32  25  4   3   84:19   79 точки
 2. Черно море       32  19  9   4   48:25   66
 3. ЦСКА-София       32  20  6   5   54:23   66
 4. Левски           32  16  7   9   46:29   55
 5. Локомотив (Пд)   32  16  7   9   51:39   55
 6. Крумовград       32  13  9   10  42:39   48
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 7. ЦСКА 1948        33  11 12   10  31:29   45
 8. Ботев (Пд)       32  12  9   11  47:34   45
 9. Арда             32  11  7   14  33:33   41
10. Славия           33  11  7   15  31:45   40
------------------------------------------------
11. Берое            33  12  6   15  30:42   42
12. Локомотив (Сф)   33  9   6   18  26:58   33
13. Пирин            33  7  10   16  26:47   31
14. Хебър            33  8   6   19  32:48   30
15. Ботев (Вр)       33  8   5   20  26:55   29
16. Етър             33  3   7   23  20:62   16

/ГК/

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