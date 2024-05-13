Ботев Враца постигна важна победа срещу Хебър в битката за оставане в елита

Мачове от 32-рия кръг в Първа футболна лига, група на изпадащите:
Етър - Локомотив София - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Йоаким Карсела 8, 1:1 Димитър Митков 50
червен картон: Мартин Моран (Етър) 70, Гонсало Кардосо (Локомотив Сф) 90+6, Карлос Франса (Локомотив Сф) 90+8
Ботев Враца - Хебър - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Марко Мажуга 33
червен картон: Клери Сербер (Ботев Враца) 85
временно класиране:
1. Лудогорец 32 25 4 3 84:19 79 точки
2. Черно море 32 19 9 4 48:25 66
3. ЦСКА-София 32 20 6 5 54:23 66
4. Левски 32 16 7 9 46:29 55
5. Локомотив (Пд) 32 16 7 9 51:39 55
6. Крумовград 32 13 9 10 42:39 48
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7. ЦСКА 1948 33 11 12 10 31:29 45
8. Ботев (Пд) 32 12 9 11 47:34 45
9. Арда 32 11 7 14 33:33 41
10. Славия 33 11 7 15 31:45 40
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11. Берое 32 11 6 15 29:42 39
12. Локомотив (Сф) 32 9 5 18 25:57 32
13. Пирин 32 7 9 16 24:45 30
14. Хебър 32 8 6 18 32:47 30
15. Ботев (Вр) 32 8 4 20 25:54 28
16. Етър 32 3 6 23 18:60 15
/МД/