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Ботев Враца постигна важна победа срещу Хебър в битката за оставане в елита

Мирослав Димитров
Ботев Враца постигна важна победа срещу Хебър в битката за оставане в елита
Ботев Враца постигна важна победа срещу Хебър в битката за оставане в елита
снимка: БТА/Боян Ботев
София,  
13.05.2024 22:14
 (БТА) 
Мачове от 32-рия кръг в Първа футболна лига, група на изпадащите:

Етър - Локомотив София - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Йоаким Карсела 8, 1:1 Димитър Митков 50
червен картон: Мартин Моран (Етър) 70, Гонсало Кардосо (Локомотив Сф) 90+6, Карлос Франса (Локомотив Сф) 90+8

Ботев Враца - Хебър - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Марко Мажуга 33
червен картон: Клери Сербер (Ботев Враца) 85

временно класиране:
 1. Лудогорец        32  25  4   3   84:19   79 точки
 2. Черно море       32  19  9   4   48:25   66
 3. ЦСКА-София       32  20  6   5   54:23   66
 4. Левски           32  16  7   9   46:29   55
 5. Локомотив (Пд)   32  16  7   9   51:39   55
 6. Крумовград       32  13  9   10  42:39   48
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 7. ЦСКА 1948        33  11 12   10  31:29   45
 8. Ботев (Пд)       32  12  9   11  47:34   45
 9. Арда             32  11  7   14  33:33   41
10. Славия           33  11  7   15  31:45   40
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11. Берое            32  11  6   15  29:42   39
12. Локомотив (Сф)   32  9   5   18  25:57   32
13. Пирин            32  7   9   16  24:45   30
14. Хебър            32  8   6   18  32:47   30
15. Ботев (Вр)       32  8   4   20  25:54   28
16. Етър             32  3   6   23  18:60   15

/МД/

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13.05.2024 22:19

Гол на Мажуга донесе ценна победа за Ботев Враца срещу Хебър в Първа лига

Среща от 32-рия кръг в Първа футболна лига, група на изпадащите: Ботев Враца - Хебър  - 1:0 (1:0)голмайстор: 1:0 Марко Мажуга 33стадион: Христо Ботевглавен съдия: Драгомир Драгановчервен картон: Клери Сербер (Ботев Враца) 85жълти картони:- Ботев

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