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Черно море излезе на второ място в Първа лига след равенство с Левски

Георги Крумов
Черно море излезе на второ място в Първа лига след равенство с Левски
Черно море излезе на второ място в Първа лига след равенство с Левски
снимка: БТА
София,  
12.05.2024 21:42
 (БТА) 
Мачове от 32-рия кръг в Първа футболна лига, трета шестица:

Левски - Черно море                   0:0

от събота:
Лудогорец - ЦСКА-София                3:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 2, 1:1 Фернандо Каранга 34, 2:1 Антон Недялков 49, 3:1 Квадво Дуа 57-дузпа
червени картони: Бърнард Текпетей (Лудогорец) 61, Фернандо Каранга (ЦСКА-София) 61 

петък:
Крумовград - Локомотив Пловдив        4:1 (3:0)
голмайстори 1:0 Патрик Луан 20, 2:0 Александър Колев 30-дузпа, 3:0 Матей Симич 42, 3:1 Петър Андреев 54, 
4:1 Александър Колев 74
червен картон: Оливер Камдем (Локомотив) 67     

временно класиране:
 1. Лудогорец        32  25  4   3   84:19   79 точки
 2. Черно море       32  19  9   4   48:25   66
 3. ЦСКА-София       32  20  6   5   54:23   66
 4. Левски           32  16  7   9   46:29   55
 5. Локомотив (Пд)   32  16  7   9   51:39   55
 6. Крумовград       32  13  9   10  42:39   48
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 7. ЦСКА 1948        33  11 12   10  31:29   45
 8. Ботев (Пд)       32  12  9   11  47:34   45
 9. Арда             32  11  7   14  33:33   41
10. Славия           33  11  7   15  31:45   40
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11. Берое            32  11  6   15  29:42   39
12. Локомотив (Сф)   31  9   4   18  24:56   31
13. Пирин            32  7   9   16  24:45   30
14. Хебър            31  8   6   17  32:46   30
15. Ботев (Вр)       31  7   4   20  24:54   25
16. Етър             31  3   5   23  17:59   14

/ГК/

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