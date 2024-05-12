Черно море излезе на второ място в Първа лига след равенство с Левски

site.btaЧерно море излезе на второ място в Първа лига след равенство с Левски
Мачове от 32-рия кръг в Първа футболна лига, трета шестица: Левски - Черно море 0:0 от събота: Лудогорец - ЦСКА-София 3:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 2, 1:1 Фернандо Каранга 34, 2:1 Антон Недялков 49, 3:1 Квадво Дуа 57-дузпа червени картони: Бърнард Текпетей (Лудогорец) 61, Фернандо Каранга (ЦСКА-София) 61 петък: Крумовград - Локомотив Пловдив 4:1 (3:0) голмайстори 1:0 Патрик Луан 20, 2:0 Александър Колев 30-дузпа, 3:0 Матей Симич 42, 3:1 Петър Андреев 54, 4:1 Александър Колев 74 червен картон: Оливер Камдем (Локомотив) 67 временно класиране: 1. Лудогорец 32 25 4 3 84:19 79 точки 2. Черно море 32 19 9 4 48:25 66 3. ЦСКА-София 32 20 6 5 54:23 66 4. Левски 32 16 7 9 46:29 55 5. Локомотив (Пд) 32 16 7 9 51:39 55 6. Крумовград 32 13 9 10 42:39 48 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 33 11 12 10 31:29 45 8. Ботев (Пд) 32 12 9 11 47:34 45 9. Арда 32 11 7 14 33:33 41 10. Славия 33 11 7 15 31:45 40 ------------------------------------------------ 11. Берое 32 11 6 15 29:42 39 12. Локомотив (Сф) 31 9 4 18 24:56 31 13. Пирин 32 7 9 16 24:45 30 14. Хебър 31 8 6 17 32:46 30 15. Ботев (Вр) 31 7 4 20 24:54 25 16. Етър 31 3 5 23 17:59 14
/ГК/
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