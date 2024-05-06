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Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха наравно

Боян Денчев
Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха наравно
Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха наравно
снимка: БТА
Пловдив,  
06.05.2024 22:13
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг на efbet Лига:

Втора група
Славия - Арда               – 0:0 
Ботев (Пловдив) – ЦСКА 1948 – 0:0

временно класиране:
 1. Лудогорец        31  24  4   3   81:18   76 точки
 2. ЦСКА-София       31  20  6   5   53:20   66
 3. Черно море       31  19  8   4   48:25   65
 4. Локомотив (Пд)   31  16  7   8   50:35   55
 5. Левски           31  16  6   9   46:29   54
 6. Крумовград       31  12  9   10  38:38   45
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 7. ЦСКА 1948        32  11 12   9   31:27   45
 8. Ботев (Пд)       32  12  9   11  47:34   45
 9. Арда             32  11  7   14  33:33   41
10. Славия           32  10  7   15  29:45   37
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11. Берое            31  10   6   15  27:42  36
12. Локомотив (Сф)   31  9   4   18  24:56   31
13. Пирин            31  7   9   15  24:43   30
14. Хебър            31  8   6   17  32:46   30
15. Ботев (Вр)       31  7   4   20  24:54   25
16. Етър             31  3   5   23  17:59   14

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