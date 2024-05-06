Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха наравно

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг на efbet Лига: Втора група Славия - Арда – 0:0 Ботев (Пловдив) – ЦСКА 1948 – 0:0 временно класиране: 1. Лудогорец 31 24 4 3 81:18 76 точки 2. ЦСКА-София 31 20 6 5 53:20 66 3. Черно море 31 19 8 4 48:25 65 4. Локомотив (Пд) 31 16 7 8 50:35 55 5. Левски 31 16 6 9 46:29 54 6. Крумовград 31 12 9 10 38:38 45 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 32 11 12 9 31:27 45 8. Ботев (Пд) 32 12 9 11 47:34 45 9. Арда 32 11 7 14 33:33 41 10. Славия 32 10 7 15 29:45 37 ------------------------------------------------ 11. Берое 31 10 6 15 27:42 36 12. Локомотив (Сф) 31 9 4 18 24:56 31 13. Пирин 31 7 9 15 24:43 30 14. Хебър 31 8 6 17 32:46 30 15. Ботев (Вр) 31 7 4 20 24:54 25 16. Етър 31 3 5 23 17:59 14