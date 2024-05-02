Подробно търсене

Застрашеният от изпадане Черноморец (Балчик) изненада лидера във Втора лига Спартак (Варна), важна победа за Черноморец (Бургас)

Атанас Василев
Застрашеният от изпадане Черноморец (Балчик) изненада лидера във Втора лига Спартак (Варна), важна победа за Черноморец (Бургас)
Застрашеният от изпадане Черноморец (Балчик) изненада лидера във Втора лига Спартак (Варна), важна победа за Черноморец (Бургас)
София,  
02.05.2024 20:01
 (БТА)

Черноморец (Балчик) поднесе изненадата на кръга във Втора лига, побеждавайки Спартак (Варна) с 4:1. С този успех в 31-ия рунд на първенството във второто ниво балчиклии имат 30 точки, но са на 7 от зоната на спасението. Важен успех за оцеляване постигна и Черноморец (Бургас) в Плевен.

Първенство на България по футбол, срещи от 31-ия кръг на Втора лига:
Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)			2:1 (1:0)
Голмайстор: 2:0 Илиян Капитанов 9-дузпа, 70, 2:1 Аксел Таонса 90+2

ОФК Спартак (Плевен) - Чeрноморец 1919 (Бургас)	1:2 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Христиан Петков 12, 1:1 Мариян Тонев 51, 1:2 Филип Ангелов 53

Черноморец (Балчик)  - Спартак (Варна)		4:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Стефан Митев 40, 2:0 Джорджио Димитров 46, 3:0 Джорджио Димитров 57, 3:1 Даниел Начев 66, 4:1 Лукас Кардозо 72

Струмска слава (Радомир) - Дунав (Русе)		2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Борислав Николов 14, 2:0 Денислав Мицаков 90

ЦСКА 1948 II (София) - Янтра (Габрово)		0:0

Монтана - Марица (Пловдив)			5:0 (3:0)
Голмайстори: 1:0 Кевин Беманга 7, 2:0 Филип Ежике 19, 3:0 Костадин Илиев 34, 4:0 Илия Русинов 55, 5:0 Владислав Цеков 86

В петък играят:
Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (София)
Спортист (Своге) - Марек (Дупница)
Лудогорец II - Бдин (Видин)

   временно класиране:
 1. Спартак 1918 (Варна)          31   20   3   8   52:26   63 точки
 2. Септември (София)             30   17   7   6   41:24   58
 3. Марек 1915 (Дупница)          30   14  12   4   31:21   54
 4. Монтана                       31   15   8   8   43:28   53
 5. Добруджа 1919 (Добрич)        30   14   7   9   42:28   49
 6. Янтра 2019 (Габрово)          31   12   9  10   35:32   45
 7. Струмска слава 1927 (Радомир) 31   12   8  11   30:28   44
 8. Литекс (Ловеч)                31   12   8  11   27:30   44
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)   30   11   9  10   35:30   42
10. Спартак (Плевен)              31   12   6  13   28:29   42
11. Дунав (Русе)                  31   11   9  11   27:33   42
12. ФК ЦСКА 1948 II (София)       31   10  11  10   32:34   41
13. Беласица (Петрич)             31   10   7  14   34:31   37
14. Черноморец 1919 (Бургас)      31    9  10  12   30:36   37
15. Спортист 2009 (Своге)         30    8   9  13   28:39   33
16. Черноморец (Балчик)           31    8   6  17   32:46   30
17. Марица 1921 (Пловдив)         31    9   1  21   28:51   28  
18. Бдин 1923 (Видин)             30    4   6  20   12:41   18 изпада

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:40 на 02.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация