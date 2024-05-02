Застрашеният от изпадане Черноморец (Балчик) изненада лидера във Втора лига Спартак (Варна), важна победа за Черноморец (Бургас)

Черноморец (Балчик) поднесе изненадата на кръга във Втора лига, побеждавайки Спартак (Варна) с 4:1. С този успех в 31-ия рунд на първенството във второто ниво балчиклии имат 30 точки, но са на 7 от зоната на спасението. Важен успех за оцеляване постигна и Черноморец (Бургас) в Плевен.

Първенство на България по футбол, срещи от 31-ия кръг на Втора лига: Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич) 2:1 (1:0) Голмайстор: 2:0 Илиян Капитанов 9-дузпа, 70, 2:1 Аксел Таонса 90+2 ОФК Спартак (Плевен) - Чeрноморец 1919 (Бургас) 1:2 (1:0) Голмайстори: 1:0 Христиан Петков 12, 1:1 Мариян Тонев 51, 1:2 Филип Ангелов 53 Черноморец (Балчик) - Спартак (Варна) 4:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Стефан Митев 40, 2:0 Джорджио Димитров 46, 3:0 Джорджио Димитров 57, 3:1 Даниел Начев 66, 4:1 Лукас Кардозо 72 Струмска слава (Радомир) - Дунав (Русе) 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Борислав Николов 14, 2:0 Денислав Мицаков 90 ЦСКА 1948 II (София) - Янтра (Габрово) 0:0 Монтана - Марица (Пловдив) 5:0 (3:0) Голмайстори: 1:0 Кевин Беманга 7, 2:0 Филип Ежике 19, 3:0 Костадин Илиев 34, 4:0 Илия Русинов 55, 5:0 Владислав Цеков 86 В петък играят: Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (София) Спортист (Своге) - Марек (Дупница) Лудогорец II - Бдин (Видин) временно класиране: 1. Спартак 1918 (Варна) 31 20 3 8 52:26 63 точки 2. Септември (София) 30 17 7 6 41:24 58 3. Марек 1915 (Дупница) 30 14 12 4 31:21 54 4. Монтана 31 15 8 8 43:28 53 5. Добруджа 1919 (Добрич) 30 14 7 9 42:28 49 6. Янтра 2019 (Габрово) 31 12 9 10 35:32 45 7. Струмска слава 1927 (Радомир) 31 12 8 11 30:28 44 8. Литекс (Ловеч) 31 12 8 11 27:30 44 9. Лудогорец 1945 II (Разград) 30 11 9 10 35:30 42 10. Спартак (Плевен) 31 12 6 13 28:29 42 11. Дунав (Русе) 31 11 9 11 27:33 42 12. ФК ЦСКА 1948 II (София) 31 10 11 10 32:34 41 13. Беласица (Петрич) 31 10 7 14 34:31 37 14. Черноморец 1919 (Бургас) 31 9 10 12 30:36 37 15. Спортист 2009 (Своге) 30 8 9 13 28:39 33 16. Черноморец (Балчик) 31 8 6 17 32:46 30 17. Марица 1921 (Пловдив) 31 9 1 21 28:51 28 18. Бдин 1923 (Видин) 30 4 6 20 12:41 18 изпада