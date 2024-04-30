И Розалин Пенчев остава във волейболния Нефтохимик през следващия сезон

Волейболният Нефтохимик съобщи, че още един от основните играчи на тима - Розалин Пенчев, ще остане при бургазлии през новия сезон.

"Розалин Пенчев е поредният ас, който остава да преследва титлата с ВК Нефтохимик 2010 през следващия сезон 2024/2025!

29-годишният пловдивчанин е шестият за новата кампания, обявен официално от ръководството на клуба.

Освен него от състава от миналия сезон остават центровете Красимир Георгиев и Венцислав Рагин. След една година се завръща посрещачът Аксел Трухчев, а и идват още една „четворка“ от Франция – Франсоа Ребейрол, както и словашкият централен блокировач Шимон Крайчович", написаха от Нефтохимик.