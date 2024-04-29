Берое победи Етър, "болярите" изпаднаха от елита

Първенство на България по футбол, мачове от 31-ия кръг на efbet Лига: Първа група Лудогорец (Разград) - Крумовград - 3:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Александър Колев 12, 0:2 Серкан Юсеин 26, 1:2 Рик Джонатан 49, 2:2 Оливие Вердон 56-дузпа, 3:2 Руан Крус 75, 3:3 Антон Недялков 89-автогол Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив) - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Васил Панайотов 11 от събота: ЦСКА-София - Левски - 3:1 (3:0) голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 25, 2:0 Джонатан Линдсет 36, 3:0 Марселино Кареасо 44, 3:1 Асими Фадига 61 Втора група ЦСКА 1948 - Арда - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Чинонсо Офор 27, 1:1 Педриньо 57 червен картон: Борислав Цонев (Арда, 65 минута) от събота: Ботев (Пловдив) - Славия - 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Галин Иванов 33 Трета група Хебър - Локомотив (София) - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Стив Траоре 10, 0:2 Стив Траоре 80

Берое – Етър – 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0, 2:0 Себастиян Вия 32,39, 3:0 Хавиер Силго 90 червен картон: Горка Ларучеа (Етър) – 50 от петък: Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49 червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца) временно класиране: 1. Лудогорец 31 24 4 3 81:18 76 точки 2. ЦСКА-София 31 20 6 5 53:20 66 3. Черно море 31 19 8 4 48:25 65 4. Локомотив (Пд) 31 16 7 8 50:35 55 5. Левски 31 16 6 9 46:29 54 6. Крумовград 31 12 9 10 38:38 45 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 31 11 11 9 31:27 44 8. Ботев (Пд) 31 12 8 11 47:34 44 9. Арда 31 11 6 14 33:33 40 10. Славия 31 10 6 15 29:45 36 ------------------------------------------------ 11. Берое 31 10 6 15 27:42 36 12. Локомотив (Сф) 31 9 4 18 24:56 31 13. Пирин 31 7 9 15 24:43 30 14. Хебър 31 8 6 17 32:46 30 15. Ботев (Вр) 31 7 4 20 24:54 25 16. Етър 31 3 5 23 17:59 14