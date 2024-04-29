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Берое победи Етър, "болярите" изпаднаха от елита

Боян Денчев
Берое победи Етър, "болярите" изпаднаха от елита
Берое победи Етър, "болярите" изпаднаха от елита
снимка: БТА
Стара Загора,  
29.04.2024 22:14
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 31-ия кръг на efbet Лига:

Първа група
Лудогорец (Разград) - Крумовград - 3:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Александър Колев 12, 0:2 Серкан Юсеин 26, 1:2 Рик Джонатан 49, 
2:2 Оливие Вердон 56-дузпа, 3:2 Руан Крус 75, 3:3 Антон Недялков 89-автогол

Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Васил Панайотов 11

от събота:
ЦСКА-София - Левски - 3:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 25, 2:0 Джонатан Линдсет 36, 
3:0 Марселино Кареасо 44, 3:1 Асими Фадига 61

Втора група
ЦСКА 1948 - Арда - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Чинонсо Офор 27, 1:1 Педриньо 57
червен картон: Борислав Цонев (Арда, 65 минута)

от събота:
Ботев (Пловдив) - Славия - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Галин Иванов 33

Трета група
Хебър - Локомотив (София) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Стив Траоре 10, 0:2 Стив Траоре 80

Берое – Етър – 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0, 2:0 Себастиян Вия 32,39, 3:0 Хавиер Силго 90
червен картон: Горка Ларучеа (Етър) – 50

от петък:
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49
червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца)

временно класиране:
 1. Лудогорец        31  24  4   3   81:18   76 точки
 2. ЦСКА-София       31  20  6   5   53:20   66
 3. Черно море       31  19  8   4   48:25   65
 4. Локомотив (Пд)   31  16  7   8   50:35   55
 5. Левски           31  16  6   9   46:29   54
 6. Крумовград       31  12  9   10  38:38   45
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 7. ЦСКА 1948        31  11 11   9   31:27   44
 8. Ботев (Пд)       31  12  8   11  47:34   44
 9. Арда             31  11  6   14  33:33   40
10. Славия           31  10  6   15  29:45   36
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11. Берое            31  10   6   15  27:42  36
12. Локомотив (Сф)   31  9   4   18  24:56   31
13. Пирин            31  7   9   15  24:43   30
14. Хебър            31  8   6   17  32:46   30
15. Ботев (Вр)       31  7   4   20  24:54   25
16. Етър             31  3   5   23  17:59   14

/БД/

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