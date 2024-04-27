Дунав победи Добруджа, Янтра и Спартак (Плевен) направиха равенство във Втора лига

Първенство на България по футбол, мачове от 30-ия кръг във Втора лига:

Спартак (Варна) - Монтана (Монтана) – 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Даниел Начев 80 червен картон: 69 Антон Тунгаров (Монтана) Дунав (Русе) - Добруджа (Добрич) - 2:0 (0:0) голмастори: 1:0 Луис Пахама 86, 2:0 Луис Пахама 89 Марица (Пловдив) - Струмска слава (Радомир) - 4:1 (3:0) голмайстори: 1:0 Станислав Маламов 11, 2:0 Веселин Марчев 15, 3:0 Георги Трифонов 43-дузпа, 3:1 Георги Янев 56, 4:1 Веселин Марчев 82 Беласица (Петрич) - Черноморец (Балчик) - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Мартин Русков 20, 2:0 Васил Божинов 45-дузпа, 3:0 Наско Янков 83-автогол Бдин (Видин) - Литекс (Ловеч) - 0:1 Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец II (Разград)- 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Росен Иванов 3, 1:1 Живко Петков 51 Янтра (Габрово) - Спартак (Плевен) - 0:0 Спортист (Своге) - ФК ЦСКА 1948 II (София) - 2:4 (1:2) голмайстори: 0:1 Емил Виячки 3, 1:1 Радослав Живков 31, 1:2 Ивайло Марков 40-дузпа, 1:3 Мартин Атанасов 49, 2:3 Калоян Стефанов 54, 2:4 Никола Илиев 79 от петък: Марек (Дупница) - Септември (София) – 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Любомир Костов 15, 1:1 Жан-Пиер Да Силва 90+1 временно класиране: 1. Спартак 1918 (Варна) 30 20 3 7 51:22 63 точки 2. Септември (София) 30 17 7 6 41:24 58 3. Марек 1915 (Дупница) 30 14 12 4 31:21 54 4. Монтана 30 14 8 8 38:28 50 5. Добруджа 1919 (Добрич) 30 14 7 9 42:28 49 6. Янтра 2019 (Габрово) 30 12 8 10 35:32 44 7. Лудогорец 1945 II (Разград) 30 11 9 10 35:30 42 8. Спартак (Плевен) 30 12 6 12 27:27 42 9. Дунав (Русе) 30 11 9 10 27:31 42 10. Струмска слава 1927 (Радомир) 30 11 8 11 28:28 41 11. Литекс (Ловеч) 30 11 8 11 25:29 41 12. ФК ЦСКА 1948 II (София) 30 10 10 10 32:34 40 13. Беласица (Петрич) 30 10 7 13 33:29 37 14. Черноморец 1919 (Бургас) 30 8 10 12 28:35 34 15. Спортист 2009 (Своге) 30 8 9 13 28:39 33 16. Черноморец (Балчик) 30 7 6 17 28:45 27 17. Марица 1921 (Пловдив) 30 9 1 20 28:46 28 18. Бдин 1923 (Видин) 30 4 6 20 12:41 18