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Дунав победи Добруджа, Янтра и Спартак (Плевен) направиха равенство във Втора лига

Христо Бонински
Дунав победи Добруджа, Янтра и Спартак (Плевен) направиха равенство във Втора лига
Дунав победи Добруджа, Янтра и Спартак (Плевен) направиха равенство във Втора лига
Снимка: БТА
Русе,  
27.04.2024 19:14
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 30-ия кръг във Втора лига:

Спартак (Варна) - Монтана (Монтана) – 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Начев 80
червен картон: 69 Антон Тунгаров (Монтана)

Дунав (Русе) - Добруджа (Добрич) - 2:0 (0:0)
голмастори: 1:0 Луис Пахама 86, 2:0 Луис Пахама 89

Марица (Пловдив) - Струмска слава (Радомир) - 4:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Станислав Маламов 11, 2:0 Веселин Марчев 15, 3:0 Георги Трифонов 43-дузпа, 3:1 Георги Янев 56, 4:1 Веселин Марчев 82

Беласица (Петрич) - Черноморец (Балчик) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мартин Русков 20, 2:0 Васил Божинов 45-дузпа, 3:0 Наско Янков 83-автогол 

Бдин (Видин) - Литекс (Ловеч) - 0:1 

Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец II (Разград)- 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Росен Иванов 3, 1:1 Живко Петков 51

Янтра (Габрово) - Спартак (Плевен) - 0:0

Спортист (Своге) - ФК ЦСКА 1948 II (София) - 2:4 (1:2)
голмайстори: 0:1 Емил Виячки 3, 1:1 Радослав Живков 31, 1:2 Ивайло Марков 40-дузпа, 1:3 Мартин Атанасов 49, 2:3 Калоян Стефанов 54, 2:4 Никола Илиев 79

от петък:
Марек (Дупница) - Септември (София) – 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Любомир Костов 15, 1:1 Жан-Пиер Да Силва 90+1

   временно класиране:
 1. Спартак 1918 (Варна)          30   20   3   7   51:22   63 точки
 2. Септември (София)             30   17   7   6   41:24   58
 3. Марек 1915 (Дупница)          30   14  12   4   31:21   54
 4. Монтана                       30   14   8   8   38:28   50
 5. Добруджа 1919 (Добрич)        30   14   7   9   42:28   49
 6. Янтра 2019 (Габрово)          30   12   8  10   35:32   44
 7. Лудогорец 1945 II (Разград)   30   11   9  10   35:30   42
 8. Спартак (Плевен)              30   12   6  12   27:27   42
 9. Дунав (Русе)                  30   11   9  10   27:31   42
10. Струмска слава 1927 (Радомир) 30   11   8  11   28:28   41
11. Литекс (Ловеч)                30   11   8  11   25:29   41
12. ФК ЦСКА 1948 II (София)       30   10  10  10   32:34   40
13. Беласица (Петрич)             30   10   7  13   33:29   37
14. Черноморец 1919 (Бургас)      30    8  10  12   28:35   34
15. Спортист 2009 (Своге)         30    8   9  13   28:39   33
16. Черноморец (Балчик)           30    7   6  17   28:45   27
17. Марица 1921 (Пловдив)         30    9   1  20   28:46   28  
18. Бдин 1923 (Видин)             30    4   6  20   12:41   18

/ХБ/

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