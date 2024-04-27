ЦСКА-София надигра Левски и постигна дубъл над съперника през месец април

Първенство на България по футбол, мачове от 31-ия кръг на efbet Лига:

Първа група

ЦСКА-София - Левски - 3:1 (3:0) голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 25, 2:0 Джонатан Линдсет 36, 3:0 Марселино Кареасо 44, 3:1 Асими Фадига 61 в неделя: Лудогорец - Крумовград Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив) Втора група в събота: Ботев (Пловдив) - Славия в понеделник: ЦСКА 1948 - Арда Трета група Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49 червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца) в неделя: Хебър - Локомотив (София) в понеделник: Берое - Етър временно класиране: 1. Лудогорец 30 24 3 3 78:15 75 точки 2. ЦСКА-София 31 20 6 5 53:20 66 3. Черно море 30 18 8 4 47:25 62 4. Локомотив (Пд) 30 16 7 7 50:34 55 5. Левски 31 16 6 9 46:29 54 6. Крумовград 30 12 8 10 35:35 44 ------------------------------------------------------ 7. Ботев (Пд) 30 12 8 10 47:33 44 8. ЦСКА 1948 30 11 10 9 30:26 43 9. Арда 30 11 6 13 32:32 39 10. Славия 30 9 6 15 28:45 33 ----------------------------------------------------- 11. Берое 30 9 6 15 24:42 33 12. Пирин 31 7 9 15 24:43 30 13. Хебър 30 8 6 16 32:44 30 14. Локомотив (Сф) 30 8 4 18 22:56 28 15. Ботев (Вр) 31 7 4 20 24:54 25 16. Етър 30 3 5 22 17:56 14