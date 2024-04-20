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Левски се изкачи на четвърто място в efbet Лига с победа срещу Берое

Ивайло Георгиев
Левски се изкачи на четвърто място в efbet Лига с победа срещу Берое
Левски се изкачи на четвърто място в efbet Лига с победа срещу Берое
Снимка: БТА
София,  
20.04.2024 22:10
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 30-ия кръг на efbet Лига:

Левски - Берое (Стара Загора) - 1:0 (0:0) 
голмайстори: 1:0 Асими Фадига 76 
червен картон: Лучано Скуадроне 82 (Берое)

Хебър (Пазарджик) - Лудогорец (Разград) - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Бърнард Текпетей 7, 0:2 Бърнард Текпетей 19, 0:3 Руан Крус 78

Пирин (Благоевград) - Черно море (Варна) - 0:0

от петък:
Крумовград - Славия - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 36, 2:0 Патрик Луан 44

Ботев (Враца) - Етър (Велико Търново) - 2:0
голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 32, 2:0 Даниел Генов 90+3
червен картон: Принц Мбаке 10 (Етър)

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948
Локомотив 1929 (София) - Ботев (Пловдив)
Арда (Кърджали) - ЦСКА-София

временно класиране:

 1. Лудогорец        30  24  3   3   78:15   75 точки
 2. Черно море       30  18  8   4   47:25   62
 3. ЦСКА-София       29  18  6   4   47:17   60
 4. Левски           30  16  6   8   45:26   54
 5. Локомотив (Пд)   29  16  6   7   49:33   54
 6. Крумовград       30  12  8   10  35:35   44
 7. ЦСКА 1948        29  11  9   9   29:25   42
 8. Ботев (Пд)       29  11  8   10  43:33   41
 9. Арда             29  11  6   12  30:29   39 
10. Славия           30  9   6   15  28:45   33
11. Берое            30  9   6   15  24:42   33
12. Пирин            30  7   9   14  23:41   30
13. Хебър            30  8   6   16  32:44   30 
14. Локомотив (Сф)   29  8   4   17  22:52   28
15. Ботев (Вр)       30  6   4   20  22:53   22
16. Етър             30  3   5   22  17:56   14

/ИК/

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