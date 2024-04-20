Левски се изкачи на четвърто място в efbet Лига с победа срещу Берое

site.btaЛевски се изкачи на четвърто място в efbet Лига с победа срещу Берое
Първенство на България по футбол, мачове от 30-ия кръг на efbet Лига:
Левски - Берое (Стара Загора) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Асими Фадига 76
червен картон: Лучано Скуадроне 82 (Берое)
Хебър (Пазарджик) - Лудогорец (Разград) - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Бърнард Текпетей 7, 0:2 Бърнард Текпетей 19, 0:3 Руан Крус 78
Пирин (Благоевград) - Черно море (Варна) - 0:0
от петък:
Крумовград - Славия - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Серкан Юсеин 36, 2:0 Патрик Луан 44
Ботев (Враца) - Етър (Велико Търново) - 2:0
голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 32, 2:0 Даниел Генов 90+3
червен картон: Принц Мбаке 10 (Етър)
в неделя:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948
Локомотив 1929 (София) - Ботев (Пловдив)
Арда (Кърджали) - ЦСКА-София
временно класиране: 1. Лудогорец 30 24 3 3 78:15 75 точки 2. Черно море 30 18 8 4 47:25 62 3. ЦСКА-София 29 18 6 4 47:17 60 4. Левски 30 16 6 8 45:26 54 5. Локомотив (Пд) 29 16 6 7 49:33 54 6. Крумовград 30 12 8 10 35:35 44 7. ЦСКА 1948 29 11 9 9 29:25 42 8. Ботев (Пд) 29 11 8 10 43:33 41 9. Арда 29 11 6 12 30:29 39 10. Славия 30 9 6 15 28:45 33 11. Берое 30 9 6 15 24:42 33 12. Пирин 30 7 9 14 23:41 30 13. Хебър 30 8 6 16 32:44 30 14. Локомотив (Сф) 29 8 4 17 22:52 28 15. Ботев (Вр) 30 6 4 20 22:53 22 16. Етър 30 3 5 22 17:56 14
/ИК/
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