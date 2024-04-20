Лудогорец победи Хебър във футболната efbet Лига

Хебър игра страхливо и притеснено срещу Лудогорец и заради това получи два ранни гола, заяви старши треньорът на отбора Любослав Пенев след поражението с 0:3 в Пазарджик. "Факт е, че не взехме и точка, но си има и обяснение. Играхме страхливо и