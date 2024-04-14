Крумовград взе точка от Етър и записа 11-и пореден мач без загуба в Първа лига

Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига: Етър - Крумовград 0:0 по-късно днес: Берое - Локомотив Пловдив от събота: Славия - Хебър 3:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Иван Минчев 10, 2:0 Мартин Георгиев 60, 2:1 Олексий Збун 65, 3:1 Мартин Сораков 75 Черно море - Левски 3:1 (1:0) голмайстори: 1:1 Исмаил Иса 40, 1:1 Рикардиньо 51, 2:1 Андреас-Кристиан Калкан 67, 3:1 Атанас Илиев 81 от петък: Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Дилан Мертенс 39, 2:0 Антонио Перера 63 ЦСКА-София - Пирин Благоевград 1:2 (1:1) голмайстори: 0:1 Виталийс Ягодинскис 14, 1:1 Фернандо Каранга 25, 1:2 Иван Тасев 79 в понеделник: ЦСКА 1948 - Локомотив София Лудогорец - Арда Кърджали временно класиране: 1. Лудогорец 28 22 3 3 73:15 69 точки 2. Черно море 29 18 7 4 47:25 61 3. ЦСКА-София 29 18 6 4 47:17 60 4. Локомотив (Пд) 28 16 5 7 47:31 53 5. Левски 29 15 6 8 44:26 51 6. Крумовград 29 11 8 10 33:35 41 7. Ботев (Пд) 29 11 8 10 43:33 41 8. ЦСКА 1948 28 10 9 9 27:24 39 9. Арда 28 11 6 11 30:27 39 10. Славия 29 9 6 14 28:43 33 11. Берое 28 9 5 14 22:39 32 12. Хебър 29 8 6 15 32:41 30 13. Пирин 29 7 8 14 23:41 29 14. Локомотив (Сф) 28 8 4 16 21:50 28 15. Ботев (Вр) 29 5 4 20 20:53 19 16. Етър 29 3 5 21 17:54 14