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Драгомир Драганов ще ръководи първия полуфинален мач за купата на България между ЦСКА-София и Ботев Пловдив

Асен Даскалов
Драгомир Драганов ще ръководи първия полуфинален мач за купата на България между ЦСКА-София и Ботев Пловдив
Драгомир Драганов ще ръководи първия полуфинален мач за купата на България между ЦСКА-София и Ботев Пловдив
снимка: БТА
София,  
14.04.2024 16:32
 (БТА)

Съдийски назначения за първите полуфинални мачове в турнира за купата на България по футбол:

17 април, 19:00 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев Пловдив
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
24 април, 18:45 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Георги Генов Нарлев

/ГК/

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