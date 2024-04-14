Драгомир Драганов ще ръководи първия полуфинален мач за купата на България между ЦСКА-София и Ботев Пловдив

Съдийски назначения за първите полуфинални мачове в турнира за купата на България по футбол:

17 април, 19:00 часа

ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев Пловдив

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Стоян Маринов Алексиев



24 април, 18:45 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Генов Нарлев