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Черно море вкара три гола на Левски и взе три точки във Варна

Георги Крумов
Черно море вкара три гола на Левски и взе три точки във Варна
Черно море вкара три гола на Левски и взе три точки във Варна
Черно море победи Левски / снимка: БТА
Варна,  
13.04.2024 22:09
 (БТА)

Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Хебър                      3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Иван Минчев 10, 2:0 Мартин Георгиев 60, 2:1 Олексий Збун 65, 3:1 Мартин Сораков 75

Черно море - Левски                 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:1 Исмаил Иса 40, 1:1 Рикардиньо 51, 2:1 Андреас-Кристиан Калкан 67, 3:1 Атанас Илиев 81

от петък:
Ботев Пловдив - Ботев Враца         2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дилан Мертенс 39, 2:0 Антонио Перера 63
 
ЦСКА-София - Пирин Благоевград      1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Виталийс Ягодинскис 14, 1:1 Фернандо Каранга 25, 1:2 Иван Тасев 79

неделя: 
Етър - Крумовград
Берое - Локомотив Пловдив 

понеделник: 
ЦСКА 1948 - Локомотив София
Лудогорец - Арда Кърджали

 

временно класиране:
 1. Лудогорец        28  22  3   3   73:15   69 точки
 2. Черно море       29  18  7   4   47:25   61
 3. ЦСКА-София       29  18  6   4   47:17   60
 4. Локомотив (Пд)   28  16  5   7   47:31   53
 5. Левски           29  15  6   8   44:26   51
 6. Ботев (Пд)       29  11  8   10  43:33   41
 7. Крумовград       28  11  7   10  33:35   40
 8. ЦСКА 1948        28  10  9   9   27:24   39
 9. Арда             28  11  6   11  30:27   39 
10. Славия           29  9   6   14  28:43   33
11. Берое            28  9   5   14  22:39   32
12. Хебър            29  8   6   15  32:41   30 
13. Пирин            29  7   8   14  23:41   29
14. Локомотив (Сф)   28  8   4   16  21:50   28
15. Ботев (Вр)       29  5   4   20  20:53   19
16. Етър             28  3   4   21  17:54   13

/ГК/

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