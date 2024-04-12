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Пирин Благоевград победи ЦСКА в София в мач от Първа лига

Асен Даскалов
Пирин Благоевград победи ЦСКА в София в мач от Първа лига
Пирин Благоевград победи ЦСКА в София в мач от Първа лига
снимка: БТА
София,  
12.04.2024 22:10
 (БТА) 
Мачове от 29-ия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Пловдив - Ботев Враца       2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дилан Мертенс 39, 2:0 Антонио Перера 63
 
ЦСКА-София - Пирин Благоевград    1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Виталийс Ягодинскис 14, 1:1 Фернандо Каранга 25, 1:2 Иван Тасев 79

събота:
Славия - Хебър
Черно море - Левски

неделя: 
Етър - Крумовград
Берое - Локомотив Пловдив 

понеделник: 
ЦСКА 1948 - Локомотив София
Лудогорец - Арда Кърджали

временно класиране:
 1. Лудогорец        28  22  3   3   73:15   69 точки
 2. ЦСКА-София       29  18  6   4   47:17   60
 3. Черно море       28  17  7   4   44:24   58
 4. Локомотив (Пд)   28  16  5   7   47:31   53
 5. Левски           28  15  6   7   43:23   51
 6. Ботев (Пд)       29  11  8   10  43:33   41
 7. Крумовград       28  11  7   10  33:35   40
 8. ЦСКА 1948        28  10  9   9   27:24   39
 9. Арда             28  11  6   11  30:27   39 
10. Берое            28  9   5   14  22:39   32
11. Хебър            28  8   6   14  31:38   30
12. Славия           28  8   6   14  25:42   30
13. Пирин            29  7   8   14  23:41   29
14. Локомотив (Сф)   28  8   4   16  21:50   28
15. Ботев (Вр)       29  5   4   20  20:53   19
16. Етър             28  3   4   21  17:54   13

/ГК/

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