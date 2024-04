Кметът на София Васил Терзиев откри официално Световната купа по художествена гимнастика в София.

"Изключително съм щастлив, че в следващите дни София отново ще бъде център на световната художествена гимнастика. Успех на всички участнички! Откривам състезанието!", каза Терзиев.

Церемонията по откриването тази година мина под знака на УНИЦЕФ, след като в началото на месец април беше сключен меморандум между УНИЦЕФ и БФХГ за двегодишно партньорство и съвместни инициативи в името на просперитета, здравето и за достоен живот на децата на България и по целия свят.

Официални гости бяха още Моринари Ватанабе, президент на ФИГ, Георги Глушков, министър на младежта и спорта, Илиана Раева, президент на БФХГ и Красимир Дунев, президент на БФ Гимнастика.

"Скъпи приятели на художествената гимнастика, за мен е висока чест да присъствам на откриването на Световната купа. България отново събира елита на най-грациозния спорт. През последните години художествената гимнастика е най-успешният български спорт, които носи много успехи и престиж на страната. Затова искам да благодаря на г-жа Илиана Раева за огромния труд, за да продължават успехите. Искам да пожелая на българските момичета да постигнат резултатите, които искат", каза в словото си Георги Глушков.

Децата от група Бон-Бон откриха церемонията с прекрасната българска народна песен "Вечеряй, Радо". След това посланикът на добра воля на УНИЦЕФ в България Елена Петрова излезе на килима и каза, че като организация, която много работи с деца, УНИЦЕФ е особено загрижена от тяхното развитие и израстване като личности, за живот без насилие, здравословен начин на живот, имащи право и достъп до образование и спорт и с изградена мотивация за висока реализация в обществото.

Певицата Поли Генова поздрави състезатели, треньори и деятели с песен, а след това децата от група Бон-Бон изпяха и "We are the champions".