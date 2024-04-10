Вратарят Александър Георгиев и Колорадо надиграха Минесота в Националната хокейна лига

Райън О'Райли отбеляза единствения гол при дузпите и Нешвил Предатърс направи решаваща крачка към плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) с победа с 3:2 срещу Ню Джърси Девилс. Нешвил е водач на уайлдкард отборите в Западната