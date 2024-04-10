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Вратарят Александър Георгиев и Колорадо надиграха Минесота в Националната хокейна лига

Кремена Младенова
Вратарят Александър Георгиев и Колорадо надиграха Минесота в Националната хокейна лига
Вратарят Александър Георгиев и Колорадо надиграха Минесота в Националната хокейна лига
снимка: Bart Young /AP Photo
Колорадо,  
10.04.2024 08:16
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бостън - Каролина           1:4
Монреал - Филаделфия        9:3
Детройт - Вашингтон         1:2
Тампа Бей - Кълъмбъс        5:2
Флорида - Отава             2:0
Ню Джърси - Торонто         2:5
НЙ Айлъндърс - НЙ Рейнджърс 4:2
Нешвил - Уинипег            3:4 след продължение
Далас - Бъфало              3:2
Колорадо - Минесота         5:2
Анахайм - Лос Анджелис      3:1
Сиатъл - Аризона            5:0
Сан Хосе - Калгари          2:3 след продължение

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 107, Флорида 104, Торонто 101
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 110, Каролина 107, Ню Йорк Айлендърс 87
уайлд кард: Тампа Бей 95, Вашингтон 85, Питсбърг 84, Детройт 84

Западна конференция  
Централна дивизия: Далас 109, Колорадо 104, Уинипег 102
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 104, Едмънтън 99, Лос Анджелис 93
уайлд кард: Нешвил 95, Вегас 92, Сейнт Луис 87

/КМ/

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