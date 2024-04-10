Вратарят Александър Георгиев и Колорадо надиграха Минесота в Националната хокейна лига

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Бостън - Каролина 1:4
Монреал - Филаделфия 9:3
Детройт - Вашингтон 1:2
Тампа Бей - Кълъмбъс 5:2
Флорида - Отава 2:0
Ню Джърси - Торонто 2:5
НЙ Айлъндърс - НЙ Рейнджърс 4:2
Нешвил - Уинипег 3:4 след продължение
Далас - Бъфало 3:2
Колорадо - Минесота 5:2
Анахайм - Лос Анджелис 3:1
Сиатъл - Аризона 5:0
Сан Хосе - Калгари 2:3 след продължение
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 107, Флорида 104, Торонто 101
Столична дивизия: Ню Йорк Рейнджърс 110, Каролина 107, Ню Йорк Айлендърс 87
уайлд кард: Тампа Бей 95, Вашингтон 85, Питсбърг 84, Детройт 84
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 109, Колорадо 104, Уинипег 102
Тихоокеанска дивизия: Ванкувър 104, Едмънтън 99, Лос Анджелис 93
уайлд кард: Нешвил 95, Вегас 92, Сейнт Луис 87
/КМ/