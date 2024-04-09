Кристиян Колев ще ръководи мача между Спартак (Варна) и Добруджа (Добрич) от Втора лига

Кристиян Колев получи наряд за дербито от 28-ия кръг на българската футболна Втора лига между отборите на Спартак 1918 (Варна) и Добруджа 1919 (Добрич), обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Варненци са лидери в класирането с 54 точки, а Добруджа е на пето място с осем по-малко.

Вторият в класирането Септември е равен по точки със Спартак и в следващия кръг играе срещу Марица в Пловдив. Този мач ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

12 април 2024 г., петък, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



13 април 2024 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ПФК Септември Сф

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Антон Янков Терзиев



13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФК Марек 1915 - Дунав Русе

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Цветан Георгиев Георгиев



13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Беласица - ФК Струмска слава 1927

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Веселин Мишев Добриянов



13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ПФК Монтана 1921

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Тихомир Димитров Костовски



13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Черноморец Балчик

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Борис Димитров Борисов



13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Милко Петков Николов



13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



16 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Илко Мирославов Топалов