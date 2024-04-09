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Кристиян Колев ще ръководи мача между Спартак (Варна) и Добруджа (Добрич) от Втора лига

Ивайло Георгиев
Кристиян Колев ще ръководи мача между Спартак (Варна) и Добруджа (Добрич) от Втора лига
Кристиян Колев ще ръководи мача между Спартак (Варна) и Добруджа (Добрич) от Втора лига
Снимка: БТА
София,  
09.04.2024 22:47
 (БТА)

Кристиян Колев получи наряд за дербито от 28-ия кръг на българската футболна Втора лига между отборите на Спартак 1918 (Варна) и Добруджа 1919 (Добрич), обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Варненци са лидери в класирането с 54 точки, а Добруджа е на пето място с осем по-малко.

Вторият в класирането Септември е равен по точки със Спартак и в следващия кръг играе срещу Марица в Пловдив. Този мач ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

12 април 2024 г., петък, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
13 април 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Септември Сф
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - Дунав Русе
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Димитър Валентинов Мекушин    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ПФК Монтана 1921
ГС:    Владимир Николаев Кирилов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Павлин Петков Петков
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Черноморец Балчик
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Георги Георгиев Спасов    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Милко Петков Николов     
 
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Венелин Павлов Иванов
4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     
 
16 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл
ГС:    Светослав Иванов Лазаров    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Илко Мирославов Топалов     

/ИК/

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