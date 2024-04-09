Кристиян Колев ще ръководи мача между Спартак (Варна) и Добруджа (Добрич) от Втора лига

site.btaКристиян Колев ще ръководи мача между Спартак (Варна) и Добруджа (Добрич) от Втора лига
Кристиян Колев получи наряд за дербито от 28-ия кръг на българската футболна Втора лига между отборите на Спартак 1918 (Варна) и Добруджа 1919 (Добрич), обяви Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Варненци са лидери в класирането с 54 точки, а Добруджа е на пето място с осем по-малко.
Вторият в класирането Септември е равен по точки със Спартак и в следващия кръг играе срещу Марица в Пловдив. Този мач ще бъде ръководен от Михаел Павлов.
12 април 2024 г., петък, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
13 април 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Антон Янков Терзиев
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - Дунав Русе
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Струмска слава 1927
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Веселин Мишев Добриянов
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ПФК Монтана 1921
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Тихомир Димитров Костовски
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ФК Черноморец Балчик
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Борис Димитров Борисов
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Милко Петков Николов
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
16 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Пл
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Илко Мирославов Топалов
/ИК/
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