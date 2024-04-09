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Владимир Вълков получи мача от 29-ия кръг Черно море – Левски, БФС прати Никола Попов на Лудогорец - Арда

Атанас Василев
Владимир Вълков получи мача от 29-ия кръг Черно море – Левски, БФС прати Никола Попов на Лудогорец - Арда
Владимир Вълков получи мача от 29-ия кръг Черно море – Левски, БФС прати Никола Попов на Лудогорец - Арда
снимка: БТА/Владимир Шоков
София,  
09.04.2024 20:45
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 29-и кръг на efbet Лига:

12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Ботев Враца
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Славия - ФК Хебър 1918
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Димо Стоянов Димов
СН:    Стоян Христов Денев     
 
14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Крумовград
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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Към 21:45 на 09.04.2024 Новините от днес

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