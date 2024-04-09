Владимир Вълков получи мача от 29-ия кръг Черно море – Левски, БФС прати Никола Попов на Лудогорец - Арда

site.btaВладимир Вълков получи мача от 29-ия кръг Черно море – Левски, БФС прати Никола Попов на Лудогорец - Арда
Първенство на България по футбол, съдийски назначения за 29-и кръг на efbet Лига:
12 април 2024 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Мартин Живков Богдев
12 април 2024 г., петък, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ОФК Пирин (Благоевград)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
13 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Славия - ФК Хебър 1918
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Валентин Желев Добрев
13 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Христов Денев
14 април 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФК Крумовград
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Василев Йорданов
14 април 2024 г., неделя, 19:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Радан Василев Мирянов
15 април 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Антон Симеонов Генов
15 април 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Атанас Петров Бозев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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