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Нагелсман: "Не съм получавал предложение от Байерн Мюнхен"

Мирослав Димитров
Нагелсман: "Не съм получавал предложение от Байерн Мюнхен"
Нагелсман: "Не съм получавал предложение от Байерн Мюнхен"
снимка: АП/Martin Meissner
Берлин,  
09.04.2024 14:10
 (БТА)

Селекционерът на германския национален отбор по футбол Юлиан Нагелсман отрече да е преговарял за завръщането си в Байерн Мюнхен.

"Не съм получавал писмено предложение и не е имало преговори. Все още съм на етап, в който мисля какво следва в професионален план. Смятам, че е съвсем нормално да вземем всичко предвид, да обсъдим всичко. След това в един момент ще взема решение, но в момента не мога да дам точна дата. Мисля, че в един момент може да има някакви варианти, но към момента не съм получил оферти, които да подпиша. Все още съм в етап на обмисляне какво ще се случи по-нататък“, каза Нагелсман, цитиран от Bayern & Germany в социалната мрежа X.

Нагелсман беше начело на Байерн от 2021 до 2023 година. След като напусна мюнхенския клуб, Юлиан Нагелсман пое националния отбор на Германия.

/МД/

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