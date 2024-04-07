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Лудогорец си тръгна с победа от Благоевград и поведе с 6 точки на върха в българското футболно първенство

Атанас Василев
Лудогорец си тръгна с победа от Благоевград и поведе с 6 точки на върха в българското футболно първенство
Лудогорец си тръгна с победа от Благоевград и поведе с 6 точки на върха в българското футболно първенство
снимка: БТА/Красимир Николов
София,  
07.04.2024 22:15
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига:
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София)          0:0

Левски (София) - ЦСКА-София                  0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Тобиас Хайнц 61, 0:2 Фернандо Каранга 77  

Пирин (Благоевград) - Лудогорец (Разград)    0:2 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Николай Бодуров 58-автогол, 0:2 Педро Нареси 74

в понеделник:
Ботев (Враца) - Крумовград
Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна)

във вторник:
Локомотив (София) - Берое (Стара Загора)

от събота:
Хебър (Пазарджик) - Етър (Велико Търново)    3:0 (1:0)
голмайстори: 2:0 Марк-Емилио Папазов 17, 78, 3:0 Шейк Диаманка 90+4
червен картон: Георги Александров (Етър) - 70-а минута

Арда (Кърджали)- Славия (София)             2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 10, 2:0 Станислав Иванов 12, 2:1 Кристиян Стоянов 36

временно класиране:
 1. Лудогорец        27  21  3   3  72:15   66 точки
 2. ЦСКА-София       28  18  6   4  46:15   60
 3. Черно море       27  17  7   3  44:23   58
 4. Левски           28  15  6   7  43:23   51
 5. Локомотив (Пд)   27  15  5   7  46:31   50
 6. Крумовград       27  11  6  10  33:35   39
 7. ЦСКА 1948        27  10  9   8  27:23   39
 8. Арда             28  11  6  11  30:27   39
 9. Ботев (Пд)       28  10  8  10  41:33   38
10. Берое            27   9  5  13  22:38   32
11. Хебър            28   8  6  14  31:38   30
12. Славия           28   8  6  14  25:42   30
13. Пирин            28   6  8  14  21:40   26
14. Локомотив (Сф)   27   7  4  16  20:50   25
15. Ботев (Враца)    27   5  3  19  20:51   18
16. Етър             28   3  4  21  17:54   13

/АВ/

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