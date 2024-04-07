Лудогорец си тръгна с победа от Благоевград и поведе с 6 точки на върха в българското футболно първенство

Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига: Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София) 0:0 Левски (София) - ЦСКА-София 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Тобиас Хайнц 61, 0:2 Фернандо Каранга 77 Пирин (Благоевград) - Лудогорец (Разград) 0:2 (0:0) Голмайстори: 0:1 Николай Бодуров 58-автогол, 0:2 Педро Нареси 74 в понеделник: Ботев (Враца) - Крумовград Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна) във вторник: Локомотив (София) - Берое (Стара Загора) от събота: Хебър (Пазарджик) - Етър (Велико Търново) 3:0 (1:0) голмайстори: 2:0 Марк-Емилио Папазов 17, 78, 3:0 Шейк Диаманка 90+4 червен картон: Георги Александров (Етър) - 70-а минута Арда (Кърджали)- Славия (София) 2:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 10, 2:0 Станислав Иванов 12, 2:1 Кристиян Стоянов 36 временно класиране: 1. Лудогорец 27 21 3 3 72:15 66 точки 2. ЦСКА-София 28 18 6 4 46:15 60 3. Черно море 27 17 7 3 44:23 58 4. Левски 28 15 6 7 43:23 51 5. Локомотив (Пд) 27 15 5 7 46:31 50 6. Крумовград 27 11 6 10 33:35 39 7. ЦСКА 1948 27 10 9 8 27:23 39 8. Арда 28 11 6 11 30:27 39 9. Ботев (Пд) 28 10 8 10 41:33 38 10. Берое 27 9 5 13 22:38 32 11. Хебър 28 8 6 14 31:38 30 12. Славия 28 8 6 14 25:42 30 13. Пирин 28 6 8 14 21:40 26 14. Локомотив (Сф) 27 7 4 16 20:50 25 15. Ботев (Враца) 27 5 3 19 20:51 18 16. Етър 28 3 4 21 17:54 13