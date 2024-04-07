Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха при равенство в Първа лига

Дисциплинарната комисия на БФС наложи глоби на ЦСКА в размер на 10 300 лева за поведението на феновете по време на домакинството срещу Локомотив Пловдив от 27-ия кръг на еfbet Лига, което "червените" загубиха с 1:2. Левски трябва да плати 4000 глоби