Подробно търсене

Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха при равенство в Първа лига

Кремена Младенова
Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха при равенство в Първа лига
Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 завършиха при равенство в Първа лига
снимка: БТА
Пловдив,  
07.04.2024 19:41
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига:

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София)       0:0

Левски (София) - ЦСКА-София                    0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Тобиас Хайнц 61, 0:2 Фернандо Каранга 77  

по-късно днес:
Пирин (Благоевград) - Лудогорец (Разград)

в понеделник:
Ботев (Враца) - Крумовград
Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна)

във вторник:
Локомотив (София) - Берое (Стара Загора)

от събота:
Хебър (Пазарджик) - Етър (Велико Търново)    3:0 (1:0)
голмайстори: 2:0 Марк-Емилио Папазов 17, 78, 3:0 Шейк Диаманка 90+4
червен картон: Георги Александров (Етър) - 70-а минута

Арда (Кърджали)- Славия (София)             2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 10, 2:0 Станислав Иванов 12, 2:1 Кристиян Стоянов 36

временно класиране:
 1. Лудогорец        26  20  3   3  70:15   63 точки
 2. ЦСКА-София       28  18  6   4  46:15   60
 3. Черно море       27  17  7   3  44:23   58
 4. Левски           28  15  6   7  43:23   51
 5. Локомотив (Пд)   27  15  5   7  46:31   50
 6. Крумовград       27  11  6  10  33:35   39
 7. ЦСКА 1948        27  10  9   8  27:23   39
 8. Арда             28  11  6  11  30:27   39
 9. Ботев (Пд)       28  10  8  10  41:33   38
10. Берое            27   9  5  13  22:38   32
11. Хебър            28   8  6  14  31:38   30
12. Славия           28   8  6  14  25:42   30
13. Пирин            27   6  8  13  21:38   26
14. Локомотив (Сф)   27   7  4  16  20:50   25
15. Ботев (Враца)    27   5  3  19  20:51   18
16. Етър             28   3  4  21  17:54   13

/КМ/

Свързани новини

07.04.2024 20:38

Наставникът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев: "Радва ме поведението на отбора"

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Валентин Илиев изрази задоволство от поведението на своя отбор по време на двубоя с Ботев (Пловдив), завършил при нулево равенство. Срещата бе повторен дебют за наставника начело на ЦСКА 1948
07.04.2024 20:22

Душан Керкез: "Резултатът е справедлив, през първото полувреме не показахме енергия и желание за победа"

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Душан Керкез определи нулевото равенство с ЦСКА 1948 като "справедлив резултат". Наставникът на "канарчетата" се извини на феновете на отбора за поведението на тима през първото полувреме
07.04.2024 16:43

ЦСКА-София спечели вечното дерби на българския футбол и излезе на 2-о място в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига: Левски (София)- ЦСКА-София 0:2 (0:0) Голмайстори: 0:1 Тобиас Хайнц 61, 0:2 Фернандо Каранга 77 по-късно днес: Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София) Пирин
06.04.2024 19:42

Хебър откри 28-ия кръг на българското първенство по футбол с категорична победа над Етър (Велико Търново)

Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига: Хебър (Пазарджик) - Етър (Велико Търново) 3:0 (1:0) Голмайстори: 2:0 Марк-Емилио Папазов 17, 78, 3:0 Шейк Диаманка 90+4 червен картон: Георги Александров (Етър) - 70-а
05.04.2024 15:48

ЦСКА отнесе глоби за над 10 000 лева заради поведението на феновете на мача с Локомотив Пловдив

Дисциплинарната комисия на БФС наложи глоби на ЦСКА в размер на 10 300 лева за поведението на феновете по време на домакинството срещу Локомотив Пловдив от 27-ия кръг на еfbet Лига, което "червените" загубиха с 1:2. Левски трябва да плати 4000 глоби

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:10 на 07.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация